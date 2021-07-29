«Тема «Молота» похожа на луковицу». Пермские политологи прокомментировали ситуацию с застройкой стадиона

Так выглядит проект застройки территории.

Что должно находиться на месте бывшего стадиона «Молот», выкупленного застройщиком у «Мотовилихинских заводов»: бассейн и жилой комплекс или спортивная площадка? Бурные споры об этом идут в Перми давно.

- На мой взгляд, ситуация с «Молотом» - индикатор и тест на лояльность одновременно, - говорит пермский политконсультант Людмила Ознобишина. - Обозначена официальная позиция властей: решение принимается только с учетом мнения жителей Мотовилихи. Поэтому любые попытки заработать очки на этой теме - предвыборные спекуляции на больной для района и городе теме.

В рамках борьбы за стадион одна пермская активистка организовала пикет, во время которого записала видеообращение к президенту с просьбой сохранить «Молот». В акции участвовали несколько человек, что дало основание полицейским составить административный протокол за организацию несанкционированного митинга. Суд признал активистку виновной в нарушении правил организации акции и принял решение оштрафовать ее на 20 тысяч рублей.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков так прокомментировал ситуацию:

«К сожалению, стадион долгое время абсолютно не работал и не работает до сих пор. Там все заросло бурьяном. Справедливости ради, никто там никаким спортом не занимался больше года. Только жители выгуливали собак. Мы с уважением относимся к мнению граждан, но то, что они защищают, это вовсе не спортивный объект. Никакого спорта там нет давно», - приводят слова пресс-секретаря Путина РИА «Новости».

Также Дмитрий Песков добавил, что надо дождаться решения апелляционной инстанции, в которой было обжаловано постановление о наложении штрафа.

По мнению Людмилы Ознобишиной, ситуация с «Молотом» искусственно раскачивается в политических целях.

- Очевидно, что по какому-то недоразумению произошло задержание и вынесение штрафа, - отметила политконсультант. - Теперь в этих перегибах правоохранительных органов оказались виноваты все. И появился новый повод для политических спекуляций.

Напомним, еще в апреле глава Перми Алексей Дёмкин заявлял, что никаких окончательных решений по поводу застройки территории «Молота» еще не принято. А губернатор Дмитрий Махонин во время прямого эфира заверил, что проект застройки территории стадиона будет зависеть от мнения жителей, которое они выскажут на публичных слушаниях.

- На мой взгляд, тема «Молота» многослойная, в чем-то похожа на луковицу, - говорит политтехнолог Алексей Чусовитин. - Снимаешь один слой, за ним – другой, потом третий. Где-то можно говорить о моментах, связанных с политизацией ситуации накануне выборов. Еще один уровень - современная застройка. Еще один слой – полупустой и заброшенный стадион, который много лет стоит. И тот потенциал, который в нем заложен, и с точки зрения места, и с точки зрения площади, не используется. Если все эти слои друг за другом снимать, под ними окажется пустота. Дело в том, что город – это механизм, который всегда развивается. Уходит одно, на его месте появляется что-то другое, более современное. И чисто по-человечески людей, которые защищают «Молот», понять можно. Но жизнь есть жизнь и на месте «Молота» может возникнуть что-то еще. Это абсолютно нормально.

Также политтехнолог заметил, что местное событие стало объектом анализа администрации президента.

- Это говорит о том, что власть слышит людей и пытается разобраться в ситуации и принять взвешенное решение, - сказал Алексей Чусовитин. - И я бы, безусловно, добавил к этой ситуации то, что, надеюсь, пермячка, которая была оштрафована, будет суд и этот штраф ей отменят. Потому что люди должны иметь право жаловаться, обращаться, ставить на вид, разбираться в ситуации и требовать того, чтобы органы власти и регионального, и муниципального и федерального уровня их слышали.