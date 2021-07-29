Санитарные врачи запретили пермякам купаться в Мотовилихинском пруду

Купаться на пруду не советуют, а вот загорать - пожалуйста! Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Как же так? Два года чистили Мотовилихинский пруд, больше 13 миллионов истратили, и теперь в нем купаться нельзя! - возмущаются пермяки.

Народ все равно залезает в воду. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Санкции опубликовал Роспотребнадзор после июльского мониторинга рекреационных зон:

- По результатам исследования качество воды в зоне купания в Мотовилихинском пруду не отвечает санитарно-микробиологическим показателям.

Санитарные врачи объяснили, что пробы стали особенно плохими из-за аномально раннего цветения воды в связи с жарой.

- Вообще-то пруд в Мотовилихе никогда не был рекомендован для купания, - напомнили специалисты. - Это стоячий водоем, который наполняют воды речек, протекающих по жилым и промышленным зонам. И пруд, конечно, не мог стать абсолютно чистым даже после очистных работ.

Запрещающие таблички на пруду вывешивают из года в год. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Между прочим, этот пруд, как ни странно, еще и холодный.

- Обычно вода на дне в нем бывает даже холоднее, чем в Каме, - из-за бьющих снизу ключей, - говорит заведующий кафедрой зоологии позвоночных и экологии ПГУ, кандидат биологических наук Михаил Бакланов. - Но этим засушливым летом холодных грунтовых стоков было меньше, и вода хорошо прогрелась.

- А что в пруду с рыбой?

- В прошлом году мы зафиксировали увеличение численности плотвы и окуня после того, как пруд был заполнен водой. Возможно, это связано с тем, что почти два года пруд отдыхал, и в нем стало больше корма для рыб. Нынче была неблагоприятная жаркая погода во время нереста, а теперь рыбу угнетает раннее цветение воды. В итоге мы вообще не обнаружили мальков окуня, родившихся весной.

- Пруд действительно опять загрязнился?

- По предварительным наблюдениям, ила в пруду стало меньше в прибрежной зоне, где теперь насыпаны галька и песок, но вот в центре водоема сохраняются большие наносы. Более точные замеры глубин и исследование дна мы будем проводить в августе.

Мы решили поинтересоваться у представителя подрядной организации ООО «Буматика», которое отвечало за очистку пруда, - доволен ли он проделанной работой?

- Я не буду ничего комментировать, - ответил Александр Черемных. - Это было давно, я уже все забыл.

Неплохое место для отдыха в городе. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

КСТАТИ

7 мест, где официально разрешено купаться

- В июле мы выдали 7 положительных санитарно-эпидемиологических заключений: на реке Каме - это пляжи в районе Камской ГЭС, в селе Усть-Качка, у Коммунального моста, в профилактории «Уральская Венеция» в Добрянке, в санатории «Демидково» в Полазне, на Сылве разрешено купание на пляже в поселке Новые Ляды, - сообщили в краевом управлении Роспотребнадзора.