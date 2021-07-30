Из магазинов в Прикамье смели весь сахарный песок

Куда он делся? Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жители Прикамья делятся в соцсетях снимками опустевших полок. Там, где раньше лежал сахарный песок, висят лишь сиротливые ценники: 45 рублей 99 копеек за килограмм.

Накануне в стране как раз объявили о продлении моратория на цены на сладкую продукцию. Совпадение?

- Сейчас они выждут и вынудят, чтобы им разрешили взвинтить цены! - возмущается, глядя на пустые полки, покупательница Ирина. - А пока придется покупать рафинад по 92 рубля за килограмм и толочь кусочки для варенья! На него цены почему-то не ограничили.

В краевом Минпродторге исчезновение сахара из продажи объясняют по-другому: мол, ягоды созрели раньше срока, вот дачники и скупили весь сахарный песок на заготовки.

- Действительно, урожай ягодных и косточковых созрел в этом году у нас из-за жары недели на две раньше, - отмечает кандидат сельскохозяйственных наук Антон Лещев. - Причем почти у всех культур одновременно.

Пермяков просили сообщать, в каких магазинах исчез сахар. А теперь им предлагают жаловаться в Минпродторг, если только увидят, что песок продают дороже предельных цен.

- В федеральных торговых сетях цены на сахар не должны вырасти, поскольку они являются участниками соглашений о заморозке цен на сахар, - объясняют в министерстве. - Поэтому в них отпускная цена не должна превышать 46 рублей за килограмм сахара-песка. По сахару-рафинаду дефицита не наблюдается, он на полках есть.

Подобные жалобы в ведомство пока не поступали, поскольку сахар-песок не продают вовсе.

В Минпродторге создали оперативный штаб по контролю за ситуацией с сахаром.

- Мы сейчас выходим на связь с представителями торговых сетей, выясняем, насколько быстро они могут насытить полки магазинов необходимым количеством сахара, - объяснили в министерстве. - О сроках, когда ситуация начнет исправляться, сообщим позднее.

Пермский экономист Дмитрий Клещев полагает, что на это может уйти до двух недель:

- В других регионах, в которых не было столь аномально жаркой погоды, сахар из продажи не пропал, поэтому можно рассчитывать, что причина его дефицита у нас, действительно, связана только с тем, что сахар потребовался дачникам уже в июле, а контракты по нему торговые сети заключали на август и сентябрь. Тогда можно ожидать, что сахар-песок появится на полках через неделю-другую. Но в более длительной перспективе регулирование цен на сахар вполне может привести к уменьшению производства сахара-песка и возникновению реального, а не временного дисбаланса между спросом и предложением.