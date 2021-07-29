В Пермский край поступила новая вакцина - «Спутник Лайт»

Иммунизация облегченной вакциной должна существенно увеличить количество защищенных от опасного вируса пермяков. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Вирус стал гораздо агрессивней, и если раньше от заражения до первых симптомов могло пройти две недели, то сейчас инкубация сокращена и составляет в среднем пять дней, - объясняет главный внештатный эпидемиолог Минздрава Пермского края Вадислав Семериков.

Каждый день в Пермском крае уходят на больничный с диагнозом «коронавирус» по 400-450 человек. Если раньше тяжело переносили инфекцию люди пожилого возраста, то сейчас серьезно начали болеть и молодые.

Медики выбились из сил, чтобы оказать помощь всем, кому она необходима. Уже 60% коечного фонда Прикамья отдано под работу с коронавирусными больными, оказание плановой помощи отложено на неопределенный срок. Но коек все равно не хватает, все новые и новые больницы продолжают перепрофилировать под «красные зоны».

Причем, за два месяца роста заболеваемости нам так и не удалось выйти на плато, и специалисты говорят, что дальше ситуация будет только усугубляться: в сентябре начнется учеба, перемешивание коллективов, поэтому из третьей волны плавно, без какой-либо передышки мы можем попасть в четвертую.

Накануне в наш регион доставили вакцину «Спутник Лайт», и медики делают на нее большие ставки, ведь сейчас начали повторно заражаться те, кто раньше уже болел COVID-19.

- Эта вакцина облегченная и предназначена для тех, кто уже перенес инфекцию, а также тех, кто вакцинировался ранее, - пояснил Вадислав Семериков.

Напомним, массовая вакцинация началась в Пермском крае в конце января, с тех пор прошло полгода. И сейчас те пермяки, которые вакцинировались «Спутником V» зимой, могут в разгар пандемии поддержать свой иммунитет облегченной вакциной.

Первая партия однокомпонентного «Спутника Лайт» - это 13 268 комплектов. Все они уже распределены между медорганизациями, которые проводят вакцинацию. Часть новой вакцины осталась в Перми, часть поступит в территории края.

- И нам обещают, что на следующей неделе будут новые поступления, поэтому количества вакцины будет в достаточном количестве, - объясняет эпидемиолог. – Чтобы записаться на вакцинацию «Спутником Лайт» необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления или по месту жительства. Отмечу, что сейчас все переболевшие находятся в федеральном регистре, и когда во время медобследования перед вакцинацией доктор заходит в него и видит человека в списке переболевших, то такого пациента будут вакцинировать «Спутником Лайт».

На что стоит обратить внимание всем, кто планирует пройти иммунизацию облегченной вакциной?

Во-первых, она имеет четкий возрастной коридор - от 18 до 60 лет. Во-вторых, ставить ее нужно не ранее, чем через шесть месяцев после перенесенного COVID-19 или прохождения первого курса вакцинации. В-третьих, легкий вариант содержит в себе только первый компонент вакцины «Спутник V», но для выработки иммунитета к «короне» тем, кто переболел и тем, кто вакцинировался, достаточно одной прививки. Согласно проведенным исследованиям, иммунный ответ на вакцинацию облегченной вакциной у привитого пациента формируется на десятый день.

Иммунизация облегченной вакциной должна существенно увеличить количество защищенных от опасного вируса пермяков, ведь чтобы получить иммунитет, людям не нужно будет выжидать 21 день, повторно идти в прививочный пункт, а потом ждать еще три недели, пока выработается иммунитет.

- Еще не стоит пугаться, когда после ревакцинации в вашем личном кабинете на сайте Госуслуг исчезнет предыдущий QR-код об иммунизации, в течение ближайшего времени появится новый, подтверждающий ревакцинацию, - пояснил Вадислав Семериков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Вакцина - не панацея, но она снижает риски смерти». Главврач краевой больницы рассказал, как дальше будет развиваться ситуация с коронавирусом

Анатолий Касатов отмечает, что вирус стал заразнее и агрессивнее. Если раньше один заболевший заражал одного-трех человек, то сейчас - семь-десять (Подробнее...)