«Большая перемена» для пермских школьников

Всего ко второму сезону «Большой перемены» присоединились более 2,5 миллионов человек. Фото пердоставлено Министерство просвещения России

В Международном детском центре «Артек» прошел финал Всероссийского конкурса «Большая перемена». В этом году, который объявлен Президентом Годом науки и технологий, ученики 5, 6 и 7 классов впервые участвовали в конкурсе вместе со старшеклассниками и студентами колледжей.

Финал прошел в «Артеке»

Как рассказали в министерстве образования и науки Пермского края, для конкурсантов 5 - 7-х классов была разработана специальная образовательная игровая платформа. В формате онлайн-игры ребята выполняли задания на логику, творческое мышление, способность работать в команде и готовность помогать окружающим, а в завершении проходили онлайн-собеседования с экспертами.

Те, кто по итогам отборочного этапа набрал больше всего баллов, прошли в финал конкурса. Он проходил в «Артеке»: финалисты в командах по 8 – 12 человек решали кейсовые задания – проектировали «школу будущего» и детские сообщества в социальных сетях.

Победителями второго сезона Всероссийского конкурса «Большая перемена» среди учащихся 5–7-х классов стали 303 школьника из 66 регионов страны. Среди них – Алена Варлашова, Ксения Корепанова, Вероника Спиридонова и Алексей Сауткин из Перми.

Алена Варлашова, ученица школы №93. Фото предоставлено Министерством просвещения России

- Я хочу поблагодарить ваших учителей, наставников и ваших родителей. Когда вы приедете домой, скажите им слова благодарности. Все мы в вас верим, и сделаем все, чтобы раскрывались таланты каждого из вас. И чтобы, как в девизе «Большой перемены», вас не оценивали, а ценили», обратился к финалистам Министр просвещения России Сергей Кравцов.

Из Москвы во Владивосток и обратно

Со школьниками встретились олимпийские чемпионки Алина Загитова и Татьяна Лебедева, Герой России, летчик Дамир Юсупов, актеры Антон Ескин и Наталья Дубовицкая, представители движений «Юнармия» и WorldSkills.

Ксения Корепанова, ученица лицея №4. Фото предоставлено Министерством просвещения России

Художник Миша MOST провел для школьников мастер-класс по граффити, а актеры арт-кластера «Таврида» поставили в «Артеке» иммерсивный спектакль «Сон в летнюю ночь».

Церемония закрытия конкурса прошла торжественно и празднично. Вместе с участниками «Большой перемены» на сцене выступили популярные российские исполнители.

Но главная награда для победителей – еще впереди. Финалисты 5-7 классов отправятся в «путешествие мечты» на поезде «Большая перемена» от Москвы до Владивостока и обратно. Поездка состоится уже в сентябре. Ребят ждут насыщенная образовательная и экскурсионная программы.

Алексей Сауткин, ученик школы №9. Фото предоставлено Министерством просвещения России

Качественное образование должно быть доступно каждому ребенку

Именно об этом уже не раз говорил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, подчеркивая, что одна из ключевых задач краевых властей – обеспечить качественное образование каждому ребенку:

- Очень важно, чтобы школьники и краевой столицы, и любой другой территории региона имели равные возможности для получения знаний. От уровня этих знаний во многом зависит выбор профессии и дальнейшего жизненного пути.

Успех каждого ребенка во многом зависит от его педагогов. Финалистов конкурса в «Артеке» сопровождали 267 педагогов, которые в новом учебном году помогут детям доработать начатые проекты.

Вероника Спиридонова, ученица школы №22. Фото предоставлено Министерством просвещения России

Педагоги, чьи дети стали победителями «Большой перемены» будут премированы суммой в 100 тысяч рублей. А лучшие школы получат финансовую поддержку (по 2 миллиона рублей) на развитие образовательных возможностей. Решение о том, куда направить средства, школы будут принимать вместе с победителями конкурса.

СПРАВКА «КП»

Как отмечают в министерстве образования и науки Пермского края, конкурс «Большая перемена» проходит для учеников 5-7 классов, 8-10 классов общеобразовательных школ и для студентов колледжей.

Всего ко второму сезону «Большой перемены» присоединились более 2,5 миллионов человек.

ВАЖНО

Пермский край вошел в число лидирующих регионов по количеству заявок на участие во Всероссийском конкурсе «Большая перемена» для школьников и студентов техникумов и колледжей. Во втором сезоне в нем зарегистрировались более 2,5 млн человек, из них 51,4 тыс. – ребята из Прикамья.

КСТАТИ

Организаторами конкурса «Большая перемена» выступают АНО «Россия – страна возможностей», ФГБУ «Роспатриотцентр» и Российское движение школьников. Конкурс является проектом президентской платформы «Россия – страна возможностей» и реализуется в рамках национального проекта «Образование» при поддержке Минпросвещения России, Минобрнауки России и Росмолодежи.