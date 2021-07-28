Как пермякам стать донорами антиковидной плазмы

Противоковидная плазма назначается пациенту только по решению консилиума врачей. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Когда работаешь врачом в «красной зоне» ковидного госпиталя, начинаешь понимать огромную ценность базовой человеческой потребности: дышать атмосферным воздухом, - написала на своей странице в Facebook врач-реаниматолог Оксана Парандей. - И наглядно понимаешь, что без этой возможности все остальные потребности невыполнимы: нельзя свободно передвигаться, нельзя общаться, нельзя даже нормально есть и пить.

Пермский край борется с третьей волной коронавируса. Большинство плановых приемов в больницах отменены, все силы медиков брошены на вакцинацию и помощь пациентам, заразившимся коронавирусом.

- Больно понимать, что возможность помочь таким людям ограничена, но есть одно средство, которое дает надежду больному и врачу: больному - на жизнь и выздоровление, врачу - на спасение от депрессии вследствие бессилия, - объясняет доктор. - Пишу, потому что видела своими глазами, - оно помогает! Да, возможно, не всем, но помогает.

Речь идет об антиковидной плазме тех людей, в крови которых содержатся антитела (Ig G) к коронавирусу.

- Больной человек не может справиться с инфекцией, у него нет на это иммунных сил - и тут приходит подмога! - говорит доктор. - Это как танки, прорвавшиеся на передовую на помощь погибающей пехоте. Антиковидную плазму придумали переливать в Китае, широко используют в США, она есть и в наших российских рекомендациях по лечению COVID-19. И я рада, что на Пермскую краевую станцию переливания крови приходят люди с высоким титром антител и становятся донорами антиковидной плазмы, помогая незнакомым им людям снова начать просто дышать, просто вставать, просто жить.

Кто может стать таким донором?

- Если вы переболели коронавирусом, можно прийти на Станцию переливания крови (ул. Лебедева, 54) через четыре месяца после выздоровления, - объяснили в «Службе крови». - Никаких анализов сдавать заранее не нужно. Возраст донора - от 18 до 50 лет, тем, кто старше, - необходимо иметь при себе результат ЭКГ. Важно трое суток перед донацией не принимать лекарственные препараты, содержащие анальгин и аспирин, и придерживаться диеты. Сдача плазмы противопоказана в тех случаях, если у человека есть инфекционные и паразитарные болезни, онкологические заболевания и болезни крови.

Если антиковидную плазму готов сдать человек, поставивший себе прививку, то между второй вакцинацией и донацией должно пройти не меньше месяца. Требования к нему будут те же самые.

Еще одно важное замечание: противоковидная плазма назначается пациенту только по решению консилиума врачей, поэтому, сколько больницы ее запрашивают, столько антиковидной плазмы и готовят.

Чтобы понять, нужна ли помощь человека с определенной группой крови и резус-фактором, нужно воспользоваться Донорским светофором на главной странице сайта pkspk.ru. Здесь в реальном времени указано, кровь какой группы и резус-принадлежности имеется в достаточном количестве и с визитом в Службу крови можно повременить. А также - какой крови недостаточно и в ней есть повышенная потребность.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Почему в Перми не работают мобильные пункты вакцинации?

Массовую вакцинацию в Пермском крае проводят 55 медицинских организаций. «КП» обзвонила несколько поликлиник из этого списка, и во всех регистратурах нам сказали, что места есть, запись на первую вакцинацию открыта на 10 августа.

- А вот работа мобильных пунктов все еще приостановлена, в том числе и на этой неделе, - объяснили в Минздраве. - Это сделано в связи с тем, что многие пациенты сейчас записаны на вакцинацию через «Госуслуги». И поликлиникам необходимо вакцинировать в первую очередь тех, кто был заранее записан.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Вакцина - не панацея, но она снижает риски смерти». Главврач краевой больницы рассказал, как дальше будет развиваться ситуация с коронавирусом

Анатолий Касатов отмечает, что вирус стал заразнее и агрессивнее. Если раньше один заболевший заражал одного-трех человек, то сейчас - семь-десять (Подробнее...)