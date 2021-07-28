«Вакцина - не панацея, но она снижает риски смерти». Главврач краевой больницы рассказал, как дальше будет развиваться ситуация с коронавирусом

60% коечного фонда сейчас отдано для лечения пациентов с COVID-19 и коек не хватает Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пермские медики второй год находятся на передовой и ведут непрерывный бой с коронавирусной инфекцией. В регионе сейчас в самом разгаре третья волна этого опасного заболевания, каждый день – новые антирекорды по количеству заболевших. И о том, как ситуация будет развиваться дальше, в эфире радио «Комсомольская правда» (96.6 FM) рассказал главный врач Пермской краевой клинической больницы Анатолий Касатов.

Вирус стал агрессивнее и стремительнее

- Прошлый год и нынешний отличаются, - говорит Анатолий Владимирович. - Первого пациента мы приняли 8 апреля 2020 года и выписали уже 7 506 человек, но до сих пор никто в мире в полной мере не знает всего об этой инфекции. Да, у нас нет локдауна, потому что невозможно полтора года сидеть по домам. Но меры предосторожности нужно продолжать соблюдать, несмотря на то, что все это уже набило оскомину: маски, социальная дистанция и вакцинация. Как бы по-разному люди к вакцинации не относились, других надежных средств профилактики не существует.

Врачи отмечают, что вирус стал заразнее и агрессивнее. Если раньше один заболевший заражал одного-трех человек, то сейчас - семь-десять.

- Если раньше мы сталкивались с пациентами старших возрастных групп, то сейчас много молодых пациентов, - отмечает врач. - Два дня назад нам привезли крайне тяжелую пациентку. 80 процентов поражения легких, а ей всего 23 года.

Еще один момент: COVID-19 стал развиваться стремительней. Год назад для принятия решения о применении препаратов, блокирующих цитокиновый шторм, у медиков были сутки - двое, сейчас речь идет о нескольких часах. А ведь если этот процесс моментально не прервать, болезнь начинает резко прогрессировать.

К тому же, если вначале медики сталкивались с тем, что заболевали пациенты, вернувшиеся из-за рубежа, Москвы и Санкт-Петербурга, то сейчас инфекция ушла в города и села. Риски, конечно, выше в больших городах (чаще заболевают жители Перми, Чайковского и Березников, - Ред.), но и небольшие поселки тоже находятся в группе риска.

Что происходит в больнице

На 6.00 утра 28 июля в больнице находятся 248 пациентов. За стуки поступило 23 человека, выписано 18. В реанимации – 18 пациентов, 15 из них - на ИВЛ. 10 заболевших присоединены к аппарату искусственной почки.

Из 248 пациентов 136 находятся на кислороде с большим потоком (от 10-15 литров в минуту), так как без кислорода они не могут удержать сатурацию. В итоге расход кислорода за сутки составляет четыре тонны 700 килограммов.

- Поначалу ни мы, и никто в мире не понимал, с чем мы столкнулись, а сейчас уже вышла 12-я версия клинических рекомендаций, где расписан алгоритм оказания помощи больным, - продолжает Анатолий Касатов. – В них прописано, что делать, какие медикаментозные схемы в зависимости от тяжести состояния и объема поражения легких применять. Мы проучили всех наших докторов основам инфекционных болезней и основам лечения ковида.

Несмотря на большое количество заболевших, в третью волну не стало очередей на компьютерную томографию.

- Томографов стало больше, их закупили и смонтировали, - говорит главврач ПККБ. - Наладили потоки госпитализации пациентов, на «скорой помощи» база данных обновляется раз в несколько часов и операторам видно, в какой больнице сколько свободных коек. Работает санавиация, мы транспортируем пациентов из всех территорий Пермского края. В прошлом году мы вывезли около 200 пациентов с ковидом. Но беда в другом: болезнь, к сожалению, непредсказуема.

При прочих равных условиях у двух одинаковых пациентов невозможно просчитать, у кого как будет развиваться заболевание. Кто-то переносит COVID-19 как простую простуду и считает, что его дезинформировали о том, что такое коронавирус. Другой попадает в отделение реанимации и, проведя не одну неделю на ИВЛ, чудом выживает.

За полтора года пандемии медики поняли одно: возрастные люди, с тяжелыми сопутствующими заболеваниями, с онкологией, с сердечно-сосудистыми и бронхо-легочными заболеваниями находятся в группе риска.

- Наверно, не осталось в Пермском крае людей, кто не потерял бы знакомых и близких, - говорит Анатолий Владимирович. - Задела эта беда и меня. И легкомысленно относиться к этому точно нельзя, и я повторю фразу, которую уже не раз говорил: «Нельзя победить пандемию только усилиями медиков. Только объединив усилия всех жителей Пермского края, мы добьемся спада и когда-нибудь, надеюсь, забудем ее как кошмарный сон».

О вакцинации врачей

- Медики своеобразно относятся к своему здоровью, мол, себя-то мы точно вылечим, но за полтора года пандемии в их головах многое поменялось, - продолжает доктор. - В краевой клинической больнице работают 1756 сотрудников. За полтора года 530 из них переболели CОVID-19, к счастью, никто не погиб от этой беды.

Сейчас из общего числа всех сотрудников ПККБ вакцинировались 956 человек, 640 из них получили обе дозы вакцины. И стоит очередь, потому что в борьбе с этой бедой все средства защиты хороши. Вакцина - не панацея, но она объективно снижает риски смерти и тяжесть заболевания.

О сокращении плановой помощи

60% коечного фонда сейчас отдано для лечения пациентов с COVID-19 и коек не хватает.

- Мы вынуждены перепрофилировать под работу с ковидом больницу в Лысьве, медсанчасть № 6, кардиодиспансер на Сибирской, еще один корпус МСЧ № 9. А ведь это те лечебные учреждения, которые оказывали плановую и экстренную помощь Однако сейчас мы вынуждены сокращать ее на неопределенный период до эпидемиологического спада. Исключение составляют жизнеугрожающие ситуации, онкологическая помощь и сердечно-сосудистые заболевания.

Почему так? К примеру, пациенту положена плановая офтальмологическая операция по удалению катаракты. Ее приходится отодвигать по одной простой причине: да, без зрения крайне тяжело, но в ближайшее время это не приедет к гибели человека. А на тех койках, которые освободятся, медики будут оказывать помощь тем людям, которые без нее могут погибнуть в ближайшие дни или даже часы.

- Другого выбора нет, и к этому нужно относиться с пониманием. Я уверен, что все: и жители, и пациенты, и медицинские работники мечтают о возможности возврата в нормальные мирное время, когда мы можем оказывать плановую помощь, и для пациентов она станет доступной. Одно могу сказать точно: экстренная помощь оказывается незамедлительно.

«Золотые» маски стали доступными

В прошлом году элементарную маску невозможно было достать или она была золотой. Сейчас этой проблемы нет. Вы можете зайти в любой магазин или аптеку и купить ее. Только носить ее нужно не в кармане и не на подбородке. Это же касается антисептиков и средств защиты.

- В прошлом году медработники просто были перепуганы, говоря, у нас ничего нет, мы не знаем, как защищаться. Сейчас есть комбинезоны, средства защиты. Огромное спасибо за это промышленным предприятиям Пермского края. Та маска, в которой в марте прошлого года в Коммунарке все видели руководителя страны, производится в Пермском крае. В них у нас работает весь персонал. Да и на старте пандемии объединение всех промышленников, врачей и неравнодушных людей было беспрецедентным. Совместными усилиями средства защиты и систему оказания помощи нам создать удалось.

Есть ли жизнь за стенами больницы

- Мы пытаемся создать график, позволяющий людям немного отдохнуть. Когда был спад по заболеваемости, мы отпускали отделения в короткие отпуска, но было одно условие: в случае изменения ситуации из отпусков мы вас отзываем. И наши сотрудники прекрасно это понимали.

Когда началась третья волна коронавируса, руководству медучреждений пришлось это сделать.

- Я еще раз хочу высказать слова искренней благодарности сотрудникам краевой больницы, которые с пониманием к этому отнеслись. И даже выписанные из стационара люди имели возможность полтора месяца сидеть на больничном, но выходили на работу, поскольку работать было некому. Понятно, что говорить о полноценной жизни в таких условиях точно нельзя. И выглядит это примерно так: я сегодня в 5:10 выехал из дома, до приезда в студию успел провести перекличку со всеми ковид-отделениями, сходить на обход в отделение реанимации, учитывая, что домой из клиники я вчера приехал в пол-первого ночи.

И в таком графике врачи, занимающиеся экстренной помощью, работали всегда.

- Когда мы учились в мединституте и в свои первые годы работы мы в буквальном смысле жили в больницах. А сериал «Интерны» - это жалкое подобие реальной жизни того, что проходит там. Ведь чтобы стать специалистом, надо учиться круглосуточно. Работа врача подразумевает суточное дежурство и времени на личную жизнь остается немного. Те, кто остается, к этому адаптируется и привыкает, и другого темпа жизни уже не видят. Нам приходится все делать быстро и все успевать. У всех нас есть семьи, родители, дети. Помню, классе в пятом мне мои дети, которым сейчас по 25 лет, задали нам с супругой - она тоже врач – вопрос: «Ничего, что мы вас неделю дома не видели?». Мы адаптируемся и пытаемся выкраивать время, чтобы радоваться жизненным мелочам и каждому свободному часу. И выбора у нас в текущий момент, к сожалению, нет. Потому что кроме как работать, ничего другого нам не остается. Если не мы, то кто? Иначе обрушится все.

О любви в «красной зоне»

В «красной зоне» сложно познакомиться, там узнаешь друг друга по бейджу или надписи на комбинезоне. Но жизнь никуда не делась, я же не зря вспоминал сериал «Интерны». Да, многие встречаются и знакомятся на работе, порой образуются достаточно крепкие семьи. Хотя бы потому, что человеку, который сам в этом работает, проще понять, почему тебя нет дома и что это за работа, когда тебя выдергивают в операционную или в родовую в два часа ночи.

- Если уж мы заговорили о семье и семейных ценностях, то те браки, которые заключаются между врачами и медицинскими работниками попрочнее будут, чем многие другие. Жизненные ценности у них те же, специфику работы они понимают, и не так часто бывают взаимные претензии.

Но в оказании экстренной помощи выдерживают не все. Во время учебы в медакадемии, ординатуры и первых лет работы происходит естественный отбор. Остаются те, кто может адаптироваться, кто может справляться с этими нагрузками, и кому не все равно, какой результат будет.

- Это требует самопожертвования. Остаются те, кто впитал в себя профессиональные ценности и идет по пути учителей. Мне просто очень повезло с учителями, я вышел из клиники академика Вагнера и долгие годы работал с профессором Сухановым. Им было не все равно.

Именно поэтому у нас мало реаниматологов, которым сейчас тяжелее всего. Работая в «красных зонах», они каждый день сталкиваются с высоким процентом летальности реанимационных пациентов с ковидом. И выдержать это крайне тяжело.

Что важно знать студентам-медикам

- Сегодняшним студентам-медикам я хочу пожелать быть неравнодушным к людям и делу, которым они занимаются и, конечно, к результату. В медицине нужен профессионализм: современные знания, постоянная тренировка и самосовершенствование . Еще нужно иметь холодные мозги, потому что в экстренной медицине не место эмоциям. Потому что когда оперируешь тяжелейшего больного, я не имею права думать, что у него есть супруга, дети… Я должен думать, как сделать это лучше и правильнее, как организовать операционную бригаду, с которой мы вместе работаем. Это как на войне, здесь не место панике, надо быстро принимать взвешенные решения и также быстро и качественно их реализовывать.