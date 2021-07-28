«На кладбище творится настоящий ужас». Пермяков просят проверить могилы своих родных

Фото: Частинские Вести
«На кладбище творится настоящий ужас. За выходные какие-то вандалы поломали памятники и кресты. Сходите, проверьте сохранность могил, обратитесь в полицию - написали в социальных сетях жители Пермского крае.
В минувшие выходные жители села Частые пришли в ужас, когда решили проведать своих умерших родсвтенников на местном кладбище. Кругом валялись сломанные надгробные плиты, на самих могилах лежали осколки от разбитых бутылок, были повалены кресты и с корнем выдраны цветы.
Фото: Частинские Вести
О случишемся они рассказали полицейским. Но еще большим шоком стала новость о том, кто за всем этим стоит. Оказалось, что разруху на погосте устроили трое детей, старшему из которых 14, а младшему всего 11 лет. Местные жители отмечают, что хулиганы действовали выборочно. Они практически не трогали кресты, а рушили только гранитные памятники.
Фото: Частинские Вести
«Ничего святого в них нет», «Они не думают, что когда-нибудь и их родственники там будут лежать», - писали местные жители.
В мотивах произошедшего сейчас разбираются правоохранительный органы. Как сообщили в пресс-службе МВД, было повреждено 85 памятников.
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