В Перми родителям сбитой насмерть 3-летней девочки нужна помощь в похоронах

Через месяц девочке бы исполнилось 4 года.

В Перми вечером 27 июля на дороге погибла 3-летняя кроха. Девочка выбежала на проезжую часть и попала под машину. Малышка получила серьезную травму и умерла на руках медиков.

На месте трагедии собрались десятки людей. Они рассказали, что мать девочки кричала навзрыд, узнав, что ее дочка скончалась, а потом упала в обморок.

Уже на следующий день на место, где произошла трагедия, приехали дорожные службы. Там идут работы по установливают «лежачего полицейского»

Известно, что девочка гуляла с мамой и младшим двухлетним братиком, но в какой-то момент женщина не уследила за ребенком, и малышка выбежала на дорогу. За рулем автомобиля «Ниссан», под который она попала, была 35-летняя женщина.

На место вызвали «скорую», но медики уже не смогли помочь ребенку, она скончалась на месте ДТП. Буквально через месяц ей должно было исполниться 4 года.

- ДТП произошло в 18.20 на улице Янаульская, — сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю. - По предварительной информации, девочка перебегала дорогу в неположенном месте вблизи видимости пешеходного перехода, проводится проверка.

Мама 3-летней малышки не может прийти в себя, в разговоре с корреспондентом «КП» она все время плакала. У семьи непростая финансовая ситуация и родители малышки будут не против помощи на погребение дочки.

Похороны девочки должны состоятся уже завтра. Если вы хотите помочь, средства можно перечислить на карту мамы: 4276 4900 2544 7907 Виктория Юрьевна К.