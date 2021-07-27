Коронавирус в Перми, последние новости на 28 июля 2021 года: в регионе открылась шестая лаборатория для проведения ПЦР-тестов

В Пермском крае ежедневно выполняются более 4 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию Фото: Александр ТИТКОВ

В Пермском крае за сутки выявили еще 428 новых случаев коронавирусной инфекции. Это на два больше, чем днем ранее. Роспотребнадзор сообщает, что 70 человек проходят лечение в больницах, 358 –лечатся дома. Среди заболевших 38 детей. Скончались за сутки еще 16 пациентов.

Больше всего заболевших в Перми – 224 случая. На втором месте – Соликамский городской округ, там заболели 50 человек. На третьем месте – Чернушинский городской округ - 27 случаев.

В Березниках коронавирус подтвердился у 25 человек, Уинском муниципальном округе – у 13, в Карагайском муниципальном округе – у 12. По 11 случаев в Осинском городском округе и Юсьвинском муниципальном округе. В Чердынском городском округе COVID-19 заболели 10 человек, в Чайковском – 9.

По 7 случаев заболевания зафиксировано в Бардымском и Кудымкарском муниципальных округах. В Юрлинском муниципальном округе выявлено 6 заболевших.

По 3 случая инфицирования выявлено в Красновишерском городском округе, Кудымкаре и Куединском муниципальном округе. По 2 новых заражения зафиксировано в Еловском муниципальном округе и Краснокамском городском округе.

По одному заболевшему обнаружено в трех территориях Пермского края. Это Пермский муниципальный район, а также Добрянский и Октябрьский городские округа. Всего в Пермском крае коронавирус обнаружили у 71 268 человек.

Инфографика: оперштаб.

В Пермском крае ежедневно выполняются более 4 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию. Власти региона закупили новое оборудование, благодаря ему, текстовать стали вдвое больше.

В июле начала работать ПЦР-лаборатория в краевой больнице в Березниках, а на днях обработку тестов на коронавирусную инфекцию стали делать в новой лаборатории в краевом клиническом госпитале для ветеранов войн. В августе откроются еще 3 новых лаборатории – в Краснокамской, Кунгурской и Кудымкарской больницах, сообщается на сайте губернатора и Правительства Пермского края.

Минздрав региона сообщил, что в Прикамье доставлено 7 110 комплектов двухкомпонентного препарата «ЭпиВакКорона» для вакцинации от коронавируса. Вакцина распределена между поликлиниками и частными медорганизациями региона, участвующими в иммунизации населения.

С начала массовой вакцинации в регионе первым компонентом привиты 484,6 тысяч жителей. Из них 343,9 тысячи полностью завершили курс – им введены первый и второй компоненты.

Всего в Прикамье поступило 550 793 комплекта вакцин. Из них 496 543 – «Спутник V» («Гам-Ковид-Вак»), 49 520 – «ЭпиВакКорона», 4 730 – «КовиВак».