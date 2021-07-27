Девочка смогла вырваться: в Перми задержали мужчину, который попытался изнасиловать подростка

Подозреваемого в нападении на школьницу задержали в Кировском районе.

В Перми следователи задержали мужчину, который на минувшей неделе в Ленинском районе прямо на улице напал на несовершеннолетнюю девочку. Совершить свое циничное преступление ему не удалось - школьница смогла вырваться и убежать.

Полицейские объявили его в розыск. Мужчина попал на городские камеры видеонаблюдения. На одной из них видно, как за злоумышленником кто-то гонится, но ему все равно удается скрыться. На маршрутном такси № «7Т» мужчина направился в Кировский район, где впоследствии его и задержали.

По информации источника «КП», мужчину помог задержать таксист, который подвозил его до работы. Он узнал в нем разыскиваемого преступника и сообщил в полицию. Следователи вышли на злоумышленника и задержали. Им оказался 26-летний уроженец Губахинского района. В Перми он снимал квартиру, зарабатывая на жизнь шабашками.

- Мужчина, подозреваемый в преступлении против несовершеннолетней, задержан 26 июля, ему предъявлено обвинение по статье 132, часть 3, пункт «а» - «Насильственные действия сексуального характера», - сообщает СКР по Пермскому краю. – Своей вины не отрицает. Завтра ему будет избрана мера пресечения.

По этой статье мужчине грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

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