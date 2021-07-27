Протезирование «все на четырех»: новейшая технология имплантации

Центр дентальной имплантации «Астра-мед» существует уже 20 лет. Фото предоставлено клиникой «Астра-мед»

Современная стоматология позволяет даже при полном отсутствии зубов создать красивую улыбку. Метод протезирования Аll-on-four (все на четырех) -самая современная швейцарская технология, используются новейшие и качественные материалы.

О преимуществах метода перед съемным протезированием в эфире радио «Комсомольская правда» в Перми (96.6 DM) рассказала директор «Центра стоматологии и имплантологии Астра-Мед» Ирина Кузнецова.

Кто изобрел первый зубной имплант? И как правильно называть его имплант или имплантат?

Говорить можно и имплант и имплантат. Сути это не меняет. Имплант - это искусственный корень, который вживляют в челюсть, при потере своего зуба.

Отец современной дентальной имплантологии – шведский врач и профессор-исследователь Пер-Ингвар Бронемар. Он был удостоен медали Гарвардской школы стоматологической медицины за свою работу над зубными имплантами в США. В 80-х годах 20 века исследовал такой феномен, как остеоинтеграция, или биологического слияния кости с инородным материалом.

Патентную технологию зубных имплантов Branemarc купила швейцарская компания Nobel Biocare.

Надо отметить, что противников у ученого было немало, долго шли споры: как лучше протезировать с помощью метало –керамических мостов или ставить в челюсть импланты? Но этот вопрос в 21-м веке уже не актуален, прогресс не остановить.

Как давно вы работаете по технологии «Все на четырех» (All-on-four)?

Центр дентальной имплантации «Астра-мед» существует уже 20 лет. За это время клиника добилась огромных результатов. Последние шесть лет мы работаем по швейцарской технологии «все на четырех». Главный наш результат – довольные и счастливые пациенты.

Их видео отзывы вы можете найти на нашем сайте астрамедцентр.рф . Пациенты искренне делятся своей радостью, придя к нам буквально без зубов, со съемным протезом ( технология «всё на четырех» применяется, когда на верхней или нижней челюсти есть полное отсутствие зубов) и за один прием у ортодонта выходят с красивой голливудской улыбкой. Это удивительно и восхитительно!

То есть новые зубы действительно можно установить всего за один день?

Да, это реальность. Причем даже язык не поворачивается это изделие назвать протезом. Это тонкая, ювелирная работа. Настоящая биомеханика, сравнить ее можно лишь с кадрами из фантастических фильмов про будущее.

Расскажу об этапах имплантации. Сначала пациент приходит на консультацию, проводим диагностику, делаем 3D снимок, врач снимает слепки, назначаем время для операции. Пациент не видит большой предварительной работы, которая ведется в клинике «Астра-мед» хирургом и ортопедом. В нашей лаборатории используется сканер Nobel Procera, с помощью него мы отправляем все данные пациента на завод в Швейцарию, именно там изготавливается современная конструкция - специальный протез, основа которого титановый каркас. В день операции хирург устанавливает четыре имплантата, а ортопед фиксирует новую челюсть. Это несколько часов и все готово. Нет долгого привыкания к протезу, ничего не натирает.

Фото предоставлено клиникой «Астра-мед»

В чем преимущества технологии «Все на четырех»?

-Это уникальный метод для тех пациентов, которые по каким-то причинам лишились всех зубов : или на двух челюстях или только на одной. Бывает, в следствии травм, заболеваний десен, когда, к сожалению, зубы приходятся удалять все.

- Время изготовления. Все делается быстро, сжатые сроки, прекрасный результат, результат который подтверждается пожизненной гарантией. Не просто какое-то кустарное изделие, а всё подтверждается сертификатами качества.

Зубы устанавливают на титановой балке изготовленной из легчайшего, гиппоаллергенного материала, нет никаких аллергических реакций..

Те, кто прошел технологию «все на четырех» радуются восстановлению жевательной функции. Наши пациенты могут есть шашлык, сырокопченую колбасу, грызть морковку и яблоки, чего не могли делать ранее со съемным протезом.

Метод простой и гениальный. Жизнь у людей меняется в лучшую сторону и за один день! Те, кто решаются на эту современную методику, навсегда забудут о съемном протезе. Знаете, как его называют те, кто носят? Лягушкой! Та самая челюсть, которую вы могли видеть у своих бабушек, ее снимали на ночь и складывали в стакан с раствором, она безумна неудобна. Она может выпасть при зевании, чихании. Люди не могут чувствовать себя свободными и в безопасности пока ходят с ней. Я подробно написала пост в своих соцсетях – Инстаграмм и Фейсбук, подпишитесь на меня (ред.найти можно по имении фамилии Ирина Кузнецова) и узнавайте актуальную информацию. И, конечно, вы можете писать в соцсетях мне и задать все интересующие вопросы.

Какова продолжительность гарантийного срока?

- Клиника «Астра-мед» дает в этом случае пожизненную гарантию. Мы уверены в своих врачах, в их золотых руках, в их профессионализме. Знаю, в Перми есть такие «клиники- умельцы», они заменяют запатентованную технологию на свою, кустарную и идут на удешевление. Будьте внимательны, они могут не иметь необходимых документов: сертификат, регистрационное удостоверение, паспорт технологии–все то, что мы предоставляем нашим пациентам. То есть они не дадут вам никаких гарантий работы.Да, будет дешевле, но обращаться пермякам в такие клиники не советую, ведь скупой платит дважды.

Фото предоставлено клиникой «Астра-мед»

Расскажите о ценах на установку такого несъемного протеза?

- Хирургический этап установка четырех имплантов системы Nobel Biocare- 245 тысяч, еще существует временный протез – около 80 тысяч.

Для чего нужен временный протез? Без него нельзя обойтись?

-Часто задаваемый вопрос. До установки новых и красивых зубов пациент носит временный протез. Делается это не во имя удорожания процесса, а во благо пациента. Человеку нужно привыкнуть к новым зубам, понять, что не нравится, вдруг что-то пойдет не так, вдруг сработает нижне-челюстной сустав. Хотя, За 6 лет практики в клинике «Астра-мед» не было ни одного такого случая.

Почему хирургическое удаление зуба в вашей клиники стоит дороже, чем у конкурентов?

Мы считаем это нашим преимуществом. Если вы придете в обычную клинику, где вас могут заманить дешевыми услугами, вам там вряд ли расскажут, что перед удалением хороший врач-хирург должен кое-что объяснить пациенту. Есть такая поговорка «природа пустоты не терпит», на месте старого зуба должен появиться новый или костная ткань в месте удаления попросту исчезнет с годами. Хирург либо предлагает сделать одномоментную имплантацию (при удалении сразу установить искусственный корень зуба), либо уложить в лунку костный материал, чтобы в будущем у пациента не было проблем с установкой нового зуба.

Получается удаление зуба в клинике «Астра-мед» может быть чуть дороже, чем в остальных клиниках, но с большей заботой о пациенте.

Какие сейчас есть акции в клинике «Астра-мед»?

- До 31 июля действует цена для протезирование на имплантах системы Neobiotech. Всего за 48 тысяч вы получаете « под ключ» всё: консультации нескольких специалистов, хирургический этап и протезирование. Зуб изготавливается из керамики, материал диоксид цирконий. Если пока не готовы устанавливать имплант, вы можете подписать договор, оплатить и установить его осенью или зимой по этой же цене.

Адрес клиники: г. Пермь, ул. Пермская 161, телефон 2583434, 2583939.