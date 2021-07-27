Погода решила расстроить пермяков, которые три месяца наслаждались солнцем и жаркой погодой. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Синоптики рассказали о погоде в Перми и Пермском крае на ближайшие пять дней. Конец июля в Пермском крае ожидается по-осеннему холодным.

Погода решила расстроить пермяков, которые три месяца наслаждались солнцем и жаркой погодой. Из-за циклонов будут лить дожди, а столбик термометра опустится на северо-востоке до нуля градусов.

- В конце июля - Циклоническая деятельность будет господствовать в течение всей текущей недели, - объяснили в Пермском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - Циклоны станут причиной небольших и умеренных дождей в течение недели, а в выходные ожидаются грозы с усилением ветра до 20 метров в секунду.

Всю рабочую неделю синоптики ожидают температуру ниже климатической нормы. Особенно холодно будет в первой половине недели, когда минимальная температура окажется на уровне +5… +10 градусов, а на северо-востоке региона так и вообще ночью опустится до нуля.

В четверг, 29 июля, ветер сменится на северо-западный и на наш регион сместится теплая воздушная масса с Центральной части Европейской территории России. Правда, особого тепла она не принесет.

Столбик термометра в ночные часы не будет опускаться ниже +7 градусов, а в дневные - поднимется не выше +19. В выходные ожидается чуть теплее, +20… +21 градус, но эта температура не превысит климатической нормы.

А вот начало августа в Прикамье ожидается теплым, но с кратковременными дождями, а местами и с грозами. Температура воздуха ночью ожидается на уровне +11… +16 градусов, днем +23… +28.