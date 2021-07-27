«Он узнает родных и улыбается». Мальчику, которого укусил клещ, нужна помощь пермяков

Леша узнает родных и как может, общается с ними. Фото: фонд «Дедморозим».

- Каждый успех Леши - это движение вперед и бальзам на нашу родительскую душу, - говорит Галина Утробина, мама 9-летнего Леши Утробина из села Кочево.

«Комсомолка» не раз писала про Лешу. Два года назад после укуса клеща активный и бойкий парнишка потерял возможность двигаться, говорить и кушать. Неравнодушные пермяки помогали собирать деньги на реабилитацию. И прогресс действительно есть.

- Раньше сын был в вегетативном состоянии, сейчас у нас появилась возможность общаться, вместе со специалистами мы добились того, что у Леши появился эмоциональный контакт с нами, - говорит мама мальчика. - Это значит, что он узнает нас, родных, длительно смотрит, изучает и улыбается. Леша научился самостоятельно пить воду и моргать, отвечая на наши вопросы. Еще он любит смотреть мультики и достаточно долгое время стоит на вертикализаторе.

Дальнейший успех в возвращении мальчика к жизни отчасти зависит от возможности возить его на реабилитацию.

- Врачи, которые занимаются с нами, говорят, что Леша небезнадежен, а это значит, что он еще много чему сможет научиться, - надеется мама. - Причем все, чем мы занимаемся в реабилитационном центре, мы потом тренируем дома. Правда, болезни Леши - а он уже дважды за лето болел простудными заболеваниями - откатывают нас назад. Но надеемся, что к осени мы снова поедем в центр закреплять достигнутые успехи.

Возможно, в будущем Леша научится дышать и кушать самостоятельно, и это будет еще одним огромным шагом на его пути к выздоровлению. Однако пока мальчик дышит с помощью трахеостомы, за которой необходимо ухаживать.

- Дополнительная техника для поддержки дыхания Леше нужна еще и потому, что он перенес коронавирус, который дает серьезные осложнения на легкие, - говорят специалисты благотворительного фонда «Дедморозим», которые курируют эту семью. - Мальчику требуется стационарный аспиратор для очистки дыхательных путей, кислородный концентратор и расходные материалы для них. По словам врачей, у ребенка есть все шансы начать дышать без трубок, если грамотно пользоваться оборудованием. Общая стоимость того, что нужно мальчику, - 303 315 рублей.

ВАЖНО

Как помочь? 1) Сделать пожертвование на страничке Леши на сайте «Дедморозим» (dedmorozim.ru) 2) Отправить перевод через приложение Сбербанк Онлайн: «Переводы и платежи», «Остальное», затем введите в поисковой строке «Дедморозим» и следуйте инструкциям системы. В окошке для указания ФИО введите назначение платежа: для Леши Утробина.

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