Коронавирус в Перми, последние новости на 27 июля 2021 года: в городе закрылись мобильные пункты вакцинации

Когда вновь заработают мобильные пункты - неизвестно. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермском крае за сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 426 человек. Это вновь максимальный показатель по числу заболевших с начала пандемии в регионе. Роспотребнадзор сообщает, что 40 человек проходят лечение в больницах, 386 – лечатся на дому. Среди заболевших 59 детей. Скончались от коронавируса за сутки – 18 пациентов.

Минздрав Прикамья сообщил, что в краевой столице закрылись мобильные пункты вакцинации и когда они начнут работать – неизвестно. Сделать прививку можно будет только по предварительной записи в медучреждениях. В регион как раз поступило еще 28 200 комплектов двухкомпонентного препарата «Спутник V» для вакцинации от коронавирусной инфекции. Ее уже распределили между поликлиниками и частными медорганизациями.

Инфографика: оперштаб.

По данным специалистов Министерства здравоохранения Пермского края, с начала массовой вакцинации в регионе первым компонентом привиты 478,8 тысячи жителей. Из них 336,9 тысячи полностью завершили курс иммунизации – им введены первый и второй компоненты.

Всего на территорию Прикамья поступило 543 683 комплекта вакцин. Из них 42 410 – «ЭпиВакКорона», 4 730 – «КовиВак», 496 543 – «Спутник V».

За прошлые сутки в Пермском крае новые заболевшие обнаружены в 30 территориях региона. В Перми - 222 случая. На втором месте – Добрянский городской округ - 40 заболевших. На третьем месте – Березники - 29 случаев заболевания.

По 14 в Лысьвенском в Чусовском городских округах, по 13 – в Гайнском муниципальном округе и Чернушинском городском округе. В Пермском муниципальном районе коронавирус у 10 человек, в Кочевском муниципальном округе – у 9, в Чайковском – у 6. По 5 случаев в Суксунском городском округе, в Бардымском и Кишертском муниципальных округах.

Графика: Яндекс.

По 4 жителя с COVID-19 в Карагайском муниципальном округе, Верещагинском, Осинском и Чердынском городских округах. По 3 случая заболевших в Куединском муниципальном округе, Кунгуре и Соликамском городском округе. По 2 новых случая в Кунгурском муниципальном районе, Александровском и Косинском муниципальных округах, Красновишерском, Краснокамском и Нытвенском городских округах.

По одному заболевшему в четырех территориях Пермского края. Это Большесосновский муниципальный район, Оханский городской округ, Ординский и Уинский муниципальные округа.

Всего в Пермском крае выявлено 70840 жителей с коронавирусной инфекцией.