Невменяемые убийцы, шантаж в соцсетях и подросток, зарубивший всю семью: пермский следователь – о самых громких преступлениях последних лет

Николай Абаджев. Фото: СУ СКР России по Пермскому краю

Подросток зарубил всю семью

В марте все Прикамье было взбудоражено жуткой историей – 17-летний подросток из поселка Октябрьский жестоко убил всю свою семью. Сначала он ударил топором мать, которая первой пришла с работы. Затем подросток зарубил зашедшего в дом отца, нанеся ему несколько ударов топором по голове. И дождался, когда вернется из школы младшая сестра… А после этого скрылся из дома.

- Выяснилось, что он на такси уехал из Октябрьского в Пермь, оттуда тоже на такси - в Екатеринбург, - рассказывает Николай Абаджев. – Мы выяснили, кто его и куда вез, где он проживал. Оперативники задержали его, когда он вышел из хостела и находился в торговом центре. После чего сотрудники полиции доставили его в Октябрьский.

Семью Горбуновых все считали дружной. Фото: соцсети

Во время допросов подросток сразу признался в тройном убийстве.

- Была проведена судебная психолого-психиатрическая экспертиза несовершеннолетнему, - продолжает следователь. - Врачи месяц наблюдали подростка в стационарных условиях. Эксперты пришли к выводу, что он не осознавал, опасности и тяжести своих действий. В таких случаях в отношении фигуранта по уголовному делу должны быть применены принудительные меры медицинского характера. В ближайшее время планируем завершить расследование уголовного дела, после чего оно будет направлено в суд. В данных случаях суд принимает решение о направлении лица, совершившего запрещенное уголовным законом деяние, в специализированное психиатрическое учреждение.

Невменяемые убийцы

В Пермском крае не существует учреждений, где содержат таких лиц. Поэтому их направляют в другой регион, где врачи обследуютих состояние каждые полгода. И они находятся там до тех пор, пока не перестают, по мнению медиков, представлять опасность для общества.

Как рассказал Николай Абаджев, в Пермском крае ежегодно происходят случаи, когда убийства совершали психически ненормальные люди, которых признавали невменяемыми. В их числе – мужчина с Гайвы, который в декабре 2019 года вышел на улицу и начал стрелять по прохожим из самозарядного охотничьего ружья. Его жертвами стали два человека, одна из них скончалась.

При задержании Дмитрию прострелили ногу и поцарапали лоб. Фото: Андрей МАТЛИН

Также был невменяемым признан житель Лысьвы, изнасиловавший и убивший 12-летнюю девочку-соседку. После убийства он расчленил труп и спокойно пошел на работу.

Раскрыли спустя семь лет

На днях следователи первого отдела завершили расследование убийства, совершенного в 2014 году. Тогда в поселке Зюкайка Верещагинского района пропал несовершеннолетний парнишка. Его родители развелись, а он жил у бабушки. Хорошим поведением парень не отличался – хулиганил, где-то подворовывал по мелочевке, сбегал из дома. Так что когда он пропал, спохватились не сразу.

На первоначальном этапе следователям Верещагинского межрайонного следственного отдела убийство раскрыть не удалось. Длительное время преступление оставалось не раскрытым. Несмотря ни на что, следователи и сотрудники уголовного розыска не прекращали расследование и оперативно-розыскные мероприятия.

- После того как руководитель следственного управления инициировал передачу этого дела в наш отдел, где работают наиболее опытные следователи, спустя шесть лет зацепка нашлась. Мы сразу рассматривали версию об убийстве подростка, - говорит Николай Абаджев. – одним из подозреваемых был его дядя.

Дядя закопал племянника сначала в огороде, а потом вывез в лес. Фото: СКР по Пермскому краю.

Как оказалось, 42-летний дядя подростка, возмущенный тем, что племянник обворовал свою бабушку, решил припугнуть его. Но не рассчитал сил и убил парня. Труп он закопал в огороде. А спустя месяц с помощью знакомого перезахоронил его в лесу.

Следователи смогли добиться истины. Они обнаружили останки подростка и добыли доказательства того, что убил его родной дядя.

- Для установления всех обстоятельств было проведено 9 различных судебных экспертиз, в том числе сложные молекулярно-генетические и медико-криминалистические экспертизы, допросили более 100 человек, - рассказали в следственном управлении. – В итоге обвиняемый полностью признал свою вину. Дело направлено в суд.

На механиков вину переложить не удалось

Но не только убийствами занимается первый отдел по расследованию особо важных дел. В течение двух лет велось следствие по крупному ДТП, произошедшему в 2019 году. Рейсовый автобус №53 врезался в стену на Гайве. Тогда пострадали 57 человек, в том числе две женщины погибли. Недавно суд вынес приговор перевозчику – Павлу Дробинину, которому принадлежал злополучный автобус.

Это резонансное ДТП произошло в Перми в августе 2019-года. Фото: СУ СКР по Пермскому краю

- Изначально была версия о виновности водителя, который не справился с управлением или заснул за рулем, - рассказал Николай Абаджев. –В отношении него было возбуждено уголовное дело по факту аварии. Но следователи быстро установили, что водитель не виноват, а причиной ДТП стало то, что отломилась тяга рулевого управления, и автобус стал неуправляемым.

Дело расследовалось долго, потому что в ходе следствия было необходимо установить конкретный вред, нанесенный каждому из 57 потерпевших.

- В то же время обвиняемый постоянно выдвигал различные версии своей непричастности, - говорит Николай Абаджев. - Он уверял, что у него все было под контролем – ежедневно каждый автобус проходил предрейсовый осмотр. Дробинин говорил, что возложил эту обязанность на механиков, а если они ее не выполняли, то это не его вина. Но в ходе следствия нам удалось установить, что он знал о том, что механики не осматривали автобус, и ничего не предпринимал по этому поводу.

В апреле суд приговорил Павла Дробинина к шести годам двум месяцам в исправительной колонии общего режима

Шантаж в соцсетях

Еще одно направление работы первого отдела – расследование преступлений против половой неприкосновенности малолетних и несовершеннолетних с помощью социальных сетей. Преступники под видом ровесников начинают писать сообщения в соцсетях детям. И постепенно убеждают их сделать свои интимные фотографии и видео. А потом начинают шантажировать ребенка: «Если ты не будешь делать то, что я скажу, это видео увидят все твои знакомые». И заставляют их делать все более и более «горячие» кадры. Причем, попадают в эту паутину как девочки, так и мальчики в возрасте от 10 лет и старше.

- Несовершеннолетний боится рассказать это родителям и становится заложником в руках преступников, - говорит Николай Абаджев. - Я призываю родителей контролировать то, что делают их дети в соцсетях.

В День сотрудника органов следствия хотелось бы поздравить всех коллег, пожелать крепкого здоровья, следственной удачи и успехов во всем, - отметил следователь.