Главные вопросы о программе догазификации в Пермском крае

Подключить газ могут только сотрудники газораспределительной организации Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Одна из важных составляющих комфортного жилья, расположенного в сельской местности, – газификация. Готовить еду и отапливать дом с помощью газа намного удобнее, чем на угле или дровах. Но ранее подключение домов к газу осложнялось тем, что оплачивать прокладку сетевого природного газа от распределительного газопровода до дома жителям приходилось самим. Такие расходы могла потянуть далеко не каждая семья.

Но ситуация меняется. В своем послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин распорядился подводить газ прямо до границ земельных участков - не взимая за это плату с владельцев. В июле в Прикамье стартовал первый этап приема предварительных заявок на бесплатное подведение газа до границ земельного участка.

Отвечаем на главные вопросы о программе догазификации.

В чем разница между газификацией и догазификацией?

Догазификация распространяется на бесплатное подключение индивидуальных жилых домов, находящихся в населенных пунктах, где по состоянию на 1 мая 2021 года уже проложены внутрипоселковые сети. И нужно только достроить газопроводы до границ земельных участков.

Газификация же предполагает вначале строительство магистральных, межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов, и только потом строительство газопровода до границ земельных участков заявителей.

Как узнать, в какую программу я попадаю?

Если у вас есть документы, подтверждающие права собственности на земельный участок и на индивидуальный жилой дом, расположенный в населенном пункте, который уже газифицирован, вы попадете в программу догазификации.

Дома, расположенные в негазифицированных населенных пунктах, попадают в региональную программу газификации.

Если домовладение расположено в границах садоводческого или огороднического товарищества, находящегося в границах газифицированного населенного пункта, доведение газопровода до границ такого товарищества будет бесплатно. А строительство газораспределительной сети до конкретного участка - с привлечением газораспределительной или строительной организации – пойдет уже за счет товарищества. Впоследствии подключение домовладений будет осуществлять газораспределительная организация. Стоимость подключения будет по-прежнему регулироваться государством.

Почему газификация не будет 100-процентной?

Потенциальный уровень газификации страны оценивается в 82,9 процента. При оценке не учитывается ветхий и аварийный жилищный фонд, не подлежащий газификации, а также квартиры или домовладения, обеспеченные электроплитами, автономным и централизованным горячим водоснабжением, автономным и централизованным отоплением.

Сколько стоит «бесплатная газификация»?

1. Подключение до границы земельного участка.

Для физического лица - собственника индивидуального жилого дома, находящегося в границах газифицированного населенного пункта, намеревающиеся использовать газ для домашних нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью, - стоимость технологического присоединения равна нулю.

2. Прокладка газопровода внутри участка

Стоимость зависит от объема работ по строительству газопровода внутри земельного участка и способа его прокладки – наземный или подземный. При этом, если вы приняли решениепривлечь для прокладки газопровода газораспределительную организацию, стоимость услуг регулируется государством, если решили воспользоваться сторонней организацией - услуги оказываются на договорной основе.

3. Внутридомовое газовое оборудование

Стоимость внутридомового газового оборудования (плита, котел, водонагреватель, счетчик и т.д.) и стоимость его монтажа зависит от мощности, марки производителя оборудования, а также от пожеланий заявителя. Внутридомовое газовое оборудование приобретается самостоятельно. Газораспределительные организации при необходимости помогут подобрать оборудование.

Как избежать обмана при подключении?

Подключение газа осуществляют только газораспределительные организации, деятельность которых регулируется государством. Для выполнения работ по догазификациив 67 субъектах РФ, в том числе и на территории Пермского края, в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 20.07.2021 № 2000-р единым оператором газификации является ООО «Газпром газификация».

В каждом регионе единым оператором газификации будет определен региональный оператор газификаци – газораспределительная организация, имеющая в регионе самую протяженную сеть газопроводов или имеющая самое большое количество абонентов.

Что нужно сделать, чтобы получить газ?

В первую очередь необходимо подать заявку региональному газовому оператору – в Пермском крае им является АО «Газпром газораспределение Пермь».

Как подать заявку на догазификацию?

1. Куда обращаться?

Вы можете обратиться в территориальное отделение «Единое окно» АО «Газпром газораспределение Пермь» или воспользоваться личным кабинетом на сайте.

2. Какие документы нужны?

Правоустанавливающие документы на земельный участок и индивидуальный жилой дом, ситуационный план, паспорт, СНИЛС и контактные данные. В офисах газораспределительной организации или на сайте есть типовая форма заявки с перечнем необходимых документов.

3. Какие критерии для соответствия догазификации?

Если ваш индивидуальный жилой дом и земельный участок зарегистрированы в установленном порядке, и дом расположен в населенном пункте, который по состоянию на 1 мая 2021 года уже газифицирован, вы попадете в программу ускоренной социальной газификации (догазификации).

Я подал заявку – когда мне проведут газ?

В договоре будут указаны предельные сроки осуществления подключения, в зависимости от протяженности газопровода, который требуется построить газораспределительной организации до границы вашего земельного участка.

Предельные сроки осуществления подключения должны быть определены Правительством РФ не позднее ноября 2021 года.

Могут ли мне отказать после того как я подал заявку?

Причины для отказа в газификации будут определены нормативно-правовыми актами Правительства РФ, которые должны быть подготовлены не позднее ноября 2021 года.

Сколько будет стоить газ? Есть ли скрытые платежи за пользование газом?

Стоимость поставки газа регулируется государством и для граждан устанавливается региональными властями в зависимости от направления использования газа (приготовление пищи, горячее водоснабжение, отопление). Скрытых платежей нет, после подключения будут дополнительные затраты на техническое обслуживание внутридомового газоиспользующего оборудования, необходимое для обеспечения безопасной эксплуатации.

Вырастет ли тариф?

Рост тарифов проходит только на основании распоряжений органов тарифного регулирования, дополнительного увеличения, в связи с подключением, для граждан не будет.