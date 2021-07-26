Антон Немкин: «Очень важно помогать центру по реабилитации детей, перенесших COVID-19»

Поддержать детей и медиков в санаторий "Светлана". приехали пермские добровольцы. Фото: Сергей Королев.

В ГБУЗ ПК «Санаторий «Светлана» проходят реабилитацию дети, которые переболели коронавирусом. Помочь детишкам и врачам сюда приехали волонтёры.

– Радует, что в Пермском крае в одном из первых регионов появились такие учреждения, - отметил активист Общероссийского народного фронта Антон Немкин. - Спасибо врачам, которые напряженно трудятся в непростых условиях. Но им самим нужна поддержка. Очень важно, что волонтёры готовы оказать помощь и врачам, и пациентам.

Медики поблагодарили волонтеров за помощь и заботу.

- Как правило, дети, переболевшие коронавирусом с осложнениями, ослаблены, они меньше играют, снижается их активность», - объяснила руководитель санаторной службы ГБУЗ ПК «Краевая детская клиническая больница» Светлана Малимон. - В санатории «Светлана», который специализируется на лечении пульномонологических заболеваний, были созданы все условия для реабилитации детей. Проводятся диетотерапия, лечебная физкультура, физио-, аэро-, свето- и фототерпия, массаж, занятия в бассейне, интервальная гипоксическая тренировка «Горный воздух» и другие процедуры. Все это требует внимания и напряженной работы персонала.

Волонтеры подчеркнули, что и дальше будут оказывать поддержку.

Антон Немкин подчеркнул, что подобная помощь волонтеров очень важна. Фото: Сергей Королев.

- Исходя из продолжительности пандемии, мы все понимаем, что количество людей, переболевших и нуждающихся в такой реабилитации, очень велико, - подчеркнул Антон Немкин. - Поэтому организация системы реабилитации очень важна, об этом говорит и наш президент.

- Сейчас непростое время, и необходимо стараться принести людям хотя бы немного радости, поддерживать в них надежду на лучшее, - объяснил координатор проекта по интеграции иностранных студентов, обучающихся в России, Артём Цой. - Поэтому мы не оставляем без внимания врачей, и, конечно, маленьких пациентов, которые сейчас борются с последствиями заболевания и проходят реабилитацию.