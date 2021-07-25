Коронавирус в Перми, последние новости на 26 июля 2021 года: в регионе обновился суточный рекорд заболеваемости COVID-19

Ограничения из-за коронавируса продлены до 31 августа. Фото: permkrai.ru

«Комсомолка» продолжает следить за тем, как развивается коронавирус в Перми. Последние новости на утро 26 июля 2021 года:

В Пермском крае за прошедшие сутки выявлено 429 новых случаев заражения COVID-19 - это новый антирекорд суточной заболеваемости.

- 83 человека проходят лечение в больницах, 346 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. В числе 429 новых заболевших 151 пациент мужского пола, 278 – женского. Из них 34 ребенка, - сообщает оперштаб.

Новые заболевшие проживают в 30 территориях Пермского края. Традиционно больше всего заболевших диагностировано в Перми - 176 человек, в Соликамском городском округе - 36, в Пермском районе - 24.

Общее число выявленных инфицированных в регионе достигло 70 414.

Фото: оперштаб

В Роспотребнадзоре оценивают ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в регионе как неблагополучную, поэтому на заседании оперативного штаба по противодействию распространению COVID-19 было принято решение сохранить до 31 августа действующие в регионе ограничения в связи с коронавирусом. Продлятся ограничения на работу ночных клубов (дискотек) и других развлекательных и досуговых заведений. Также сохранится запрет на работу заведений общественного питания с часу ночи до шести утра.

Кроме того, до особого распоряжения оперштаба в Прикамье сохраняются ограничения на проведение физкультурных, спортивных и культурных, и ряда других мероприятий. Жителям Пермского края по-прежнему нужно будет соблюдать масочный режим в магазинах, в общественном транспорте, в лифтах, на парковках и других местах скопления народа.