Водитель ВАЗ-2114 начал совершал обгон, выехал на «встречку» и врезался в Toyota. Фото: личные страницы участников аварии ВКонтакте

Днем 19 июля на трассе Пермь-Екатеринбург произошла страшная авария, которая унесла жизни четырех человек.

На 178-километре трассы водитель ВАЗ-2114 начал совершал обгон, выехал на «встречку» и врезался в Toyota. В результате столкновения водитель и пассажир «четырнадцатой» скончались на месте, также смертельную травму получила 65-летняя водитель Toyota, ее 73-летний пассажира в тяжелом состоянии увезли в больницу. Несколько дней медики боролись за его жизнь, но, к сожалению, спасти его не смогли.

Как выяснилось, в отечественной легковушке ехала молодая пара - 22-летний Денис и 17-летняя Алиса (имя девушки изменено- Ред.). Пара возвращался из Перми в Красноуфимск. В столицу Прикамья они приезжали, чтобы забрать машину из ремонта.

Место ДТП. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Водительские права Денис получил совсем недавно - в феврале - но уже успел девять раз нарушить ПДД. Пять из них за то, что ездил непристегнутым. В тот роковой день он и его спутница также были непристегнуты. После столкновения девушка вылетела через лобовое стекло.

- Водитель ВАЗ-2114 при выполнении обгона не справился с управлением, обогнав один автомобиль, он, судя по всему, растерялся, увидев встречный автомобиль, и не смог принять должных мер для недопущения ДТП, - цитируют слова Госавтоинспекции "КП-Екатеринбург".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Последние секунды жизни попали на видео». Трое 23-летних парней погибли на трассе Воткинск – Чайковский

Легковушка с жителями Пермского края врезалась в грузовик (Подробнее...)