Коронавирус в Перми, последние новости на 25 июля 2021 года: ограничения по коронавирусу продлили до 31 августа

В Роспотребнадзоре оценивают ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в регионе как неблагополучную Фото: архив "КП"

«Комсомолка» продолжает следить за тем, как развивается коронавирус в Перми. Последние новости на 25 июля 2021 года:

За сутки в Пермском крае подтвердилось 423 новых случая заражения: 46 человек проходят лечение в больницах, 377 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

- В числе 423 новых инфицированных 172 пациента мужского пола, 251 – женского, среди заболевших 51 ребенок. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 70 человек, от 30 до 49 лет – 149 человек, 91 в возрасте 50-64 и 62 человека старше 65 лет. Заболевшим назначено соответствующее лечение. Круг контактировавших лиц определен , - сообщили в оперштабе.

Общее число инфицированных с начала пандемии и на утро 25 июля в регионе достигло 69 985.

В краевом оперштабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что в Прикамье доставлено 10 200 комплектов двухкомпонентного препарата «ГамКовидВак» («Спутник V») для иммунизации жителей от коронавируса. Вакцина распределена между поликлиниками и частными медорганизациями региона, участвующими в иммунизации населения.

Привиться от коронавируса может любой житель региона старше 18 лет, не болевший COVID-19 в последние 6 месяцев и не имеющий противопоказаний.

В Роспотребнадзоре оценивают ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в регионе как неблагополучную, поэтому на заседании оперативного штаба по противодействию распространению COVID-19 было принято решение сохранить до 31 августа действующие в регионе ограничения в связи с коронавирусом.

В итоге до конца августа продлятся ограничения на работу ночных клубов (дискотек) и других развлекательных и досуговых заведений. Также сохранится запрет на работу заведений общественного питания с часу ночи до шести утра.

Кроме того, до особого распоряжения оперштаба в Прикамье сохраняются ограничения на проведение физкультурных, спортивных и культурных, и ряда других мероприятий. Жителям Пермского края по-прежнему нужно будет соблюдать масочный режим в магазинах, в общественном транспорте, в лифтах, на парковках и других местах скопления народа.