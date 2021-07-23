В студгородке ПНИПУ открылся бассейн с высокотехнологичной системой подготовки воды

В новом ФОКе смогут заниматься студенты и жители ближайших микрорайонов. Фото: региональное отделение партии "Единая Россия".

На территории студенческого городка Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК). В двухэтажном здании общей площадью 1,8 тыс. кв. м расположен 25-метровый бассейн с шестью плавательными дорожками, вместительные раздевалки и душевые кабинки.

Строительство комплекса началось два года назад рамках партпроекта «500 бассейнов для вузов». Общая стоимость проекта составила более 200 миллионов руб. В пятницу, 23 июля, в церемонии открытия нового ФОКа приняли участие губернатор Прикамья Дмитрий Махонин, министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина, мэр Перми Алексей Дёмкин, депутат Законодательного Собрания Вячеслав Григорьев и ректор ПНИПУ Анатолий Ташкинов.

Фото: региональное отделение партии "Единая Россия".

- Возможности, которые предоставляют вузы, играют большую роль в выборе абитуриентов, – отметил Дмитрий Махонин. – Это касается не только обучения и научной деятельности. Для студентов важно, в каких условиях они будут жить, смогут ли совмещать учебу со спортом или творчеством. Поэтому не менее значимо наряду с образовательными программами развивать инфраструктуру вузов Прикамья, чтобы замотивировать нашу молодежь делать выбор в пользу родного края, Сегодня мы открыли новый бассейн, который, я уверен, будет пользоваться популярностью и у студентов Политеха, и у жителей микрорайона. Кроме того, в следующем году планируется завершить строительство двух общежитий вуза на 100 человек. Системная и последовательная работа в этом направлении позволит развенчать стереотип, что хорошее образование можно получить только в столичных высших учебных заведениях.

Как рассказал инженер проекта Алексей Малёв, в процессе строительства бассейна применены новейшие разработки и уникальные технологии водоподготовки.

- Уникальность нашего бассейна в том, что здесь используются современные водоподготовка и оборудование, комбинированные методы очистки и озонирования воды. Главный нюанс – на входе вода в бассейн попадает из артезианской скважины, нам не нужно ее дополнительно фильтровать, - рассказывает инженер Андрей Малёв. – Кроме того, все процессы полностью автоматизированы, вмешательство человека в них – минимальное. Аналогов нашему бассейну в городе нет.

По словам Анатолия Ташкинова, запрос на здоровый образ жизни в студенческой среде очень высок: «Бассейнов и спортивных объектов в городе точно не хватает, потому что почти 60 процентов наших студентов, отвечая на вопрос «что вам нужно, кроме учёбы?» выбирают спорт».

- Бассейны находятся довольно далеко от студгородка, а желающих заниматься плаванием у нас много, - говорит студент ПНИПУ, мастер спорта по плаванию Дмитрий Мартын. – И я рад, что у нас появился свой комплекс и вместе с ним – больше возможностей для занятий любимым видом спорта.

По словам Вячеслава Григорьева, очень важно создавать условия для занятий физкультурой и спортом там, где они будут востребованы, и строить ФОКи в шаговой доступности.

- Соответствующие инициативы принимает Госдума РФ, и в результате мы получаем необходимое финансирование из федерального бюджета, - объясняет он. - Не менее важно и следить за сроками возведения таких объектов, депутаты держат этот вопрос под неусыпным контролем: мы регулярно выезжали на объект, встречались с подрядчиками, помогая оперативно решать возникающие проблемы. Рад, что физкультурно-оздоровительный комплекс возведён в срок, и у студентов появилась возможность заниматься в нём уже сейчас, до начала нового учебного года. Уверен, это привлечёт к здоровому образу жизни ещё больше молодёжи.

Заниматься в новом ФОКе смогут и жители близлежащих микрорайонов. Стоит отметить, что спортивные объекты ПНИПУ уже пользуются популярностью у населения. Так, в ходе открытия комплекса Анатолий Ташкинов показал присутствующим расположенные рядом спортивную площадку, открытые теннисные корты и лыжероллерную трассу и поделился планами по их дальнейшему развитию.

- Учитывая, что часть объектов уже есть, мы хотим их реконструировать и построить здесь полноценный спортивный сервисный центр, - пояснил ректор ПНИПУ. - Чтобы у людей была возможность переодеться, перекусить, взять в прокат коньки, лыжи, велосипеды. В планах университета – создание новых, в том числе оборудованных тренажёрами, площадок, конно-спортивного центра, экологической тропы и других спортивных объектов.