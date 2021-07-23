Коронавирус в Перми, последние новости на 24 июля 2021 года: в Прикамье доставили еще 10 200 комплектов вакцины «Спутник V»

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Комсомолка» продолжает следить за тем, как развивается коронавирус в Перми. Последние новости на 24 июля 2021 года:

В Пермском крае выявлено 422 новых случая заражения COVID-19: 81 человек проходит лечение в больницах, 341 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 69 562. В числе 422 новых инфицированных 171 пациент мужского пола, 251 – женского, среди заболевших 43 ребенка. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 71 человек, от 30 до 49 лет – 135 человек, 110 в возрасте 50-64 и 63 человека старше 65 лет. Заболевшим назначено соответствующее лечение. Круг контактировавших лиц определен.

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае выявлен 206 новых случаев заражения COVID-19: 29 человек проходят лечение в больницах, 177 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 60 835. В числе 206 новых инфицированных 75 пациентов мужского пола, 131 – женского, среди заболевших 8 детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 37 человек, от 30 до 49 лет – 87 человек, 38 в возрасте 50-64 и 36 человек старше 65 лет. Заболевшим назначено соответствующее лечение. Круг контактировавших лиц определен.

В краевом оперштабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что в Прикамье доставлено 10 200 комплектов двухкомпонентного препарата «ГамКовидВак» («Спутник V») для иммунизации жителей от коронавируса. Вакцина распределена между поликлиниками и частными медорганизациями региона, участвующими в иммунизации населения.

Привиться от коронавируса может любой житель региона старше 18 лет, не болевший COVID-19 в последние 6 месяцев и не имеющий противопоказаний.

Отметим, иммунизация двухкомпонентной вакциной проводится с интервалом в 14-21 день, в зависимости от вакцины.

Записаться на вакцинацию от коронавируса можно в регистратуре медорганизаций, проводящих вакцинацию от COVID-19, в 55 филиалах МФЦ и 215 территориально обособленных структурных подразделениях «Мои Документы».