Министр сельского хозяйства Пермского края: Всем, кто хочет работать, мы подберем вакансии

Свинокомплекс был построен в 1974 году.

- На сегодняшний день на АО «Пермский свинокомплекс» сложилась тяжелая финансовая ситуация, - рассказал министр сельского хозяйства Прикамья Павел Носков. - Она вызвана тем, что предприятие несет затраты по хранению имущества, которое ему не принадлежит, - свинопоголовья.

Дело в том, что на свинокомплексе за последние двадцать лет несколько раз менялись инвесторы. В 2015 году предприятие было взято в аренду ООО «Свинокомплекс «Пермский», входившим в омскую ГК «Синергия». Однако краевые власти расторгли договор с арендатором в 2017 году из-за нарушения условий контракта. Между тем поголовье свиней остается в собственности ООО «Свинокомплекс «Пермский», а Пермский край согласно решению суда является хранителем стада.

Вместо 100 миллионов - 660

- Пермский край при этом многократно перевыполнил свои обязательства, - объяснил министр. – В судебном решении была зафиксирована сумма субсидии, которую край предоставит на хранение, - 100 миллионов рублей. В 2018 году был назначен конкурсный управляющий, а торги по реализации свинопоголовья состоялись только в 2021 году. Это привело к тому, что вместо планируемых 100 миллионов рублей из краевого бюджета было выделено субсидий на хранение чужого имущества в объеме 660 миллионов рублей. Таким образом, Пермский край обеспечил финансово хранение поголовья вплоть до даты окончания торгов.

Затягивание процедур по проведению торгов, которые состоялись только через три года после назначения конкурсного управляющего, и привело к текущему состоянию АО «Пермский свинокомплекс».

По словам министра, Пермский край пошел на все условия конкурсного управляющего ООО «Свинокомплекс «Пермский», чтобы ускорить процедуру.

- Мы согласовали конкурсному управляющему вариант продажи свинопоголовьяна открытом конкурсе, однако в суде конкурсный управляющий полностью изменил достигнутые ранее договоренности, - пояснил Павел Носков.

И свинокомплекс опять оказался в подвешенном состоянии.

- Мы не можем эффективно распоряжаться тем поголовьем, которое находится у нас на хранении, - отметил исполняющий обязанности генерального директора АО Владимир Капитонов. - С 2018 года мы несем постоянные убытки, у нас растет кредиторская задолженность. Когда нам передавалось поголовье, мы понимали: у нас есть обязательства по сохранению его количества. А все, что приросло - так называемый привес, - мы имеем право реализовывать, а полученную выручку тратить на содержание основного стада. Но доходов, которые мы получаем от реализации этого привеса, недостаточно для хранения всего свинопоголовья. Мы несем постоянные убытки, которые нам в форме субсидии компенсирует Пермский край.

Необходима модернизация

«Майские деликатесы» знакомы всем жителям Прикамья Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Почему стало убыточным предприятие, в свое время снабжавшее свининой более 80 процентов жителей края? История Пермского свинокомплекса началась в 1974 году. И с момента его основания на предприятии не проводилось ни одной глобальной модернизации. За это время изменились технологии производства, подходы к содержанию свиней, системы кормления. Все это сказывается на себестоимости продукции.

- Когда на уровне государства до 2018 года проходила поддержка отрасли свиноводства, на территории России было построено достаточно новых свиноводческих комплексов, которые по многим показателям намного эффективнее, чем мы, - говорит Владимир Капитонов.

На фоне появившихся современных свинокомплексов Пермский выглядит морально устаревшим. И в то время как цена готовой продукции на рынке снижается, себестоимость ее растет: сказываются возросшие затраты на корма, ветеринарные препараты.

Еще одной серьезной причиной плачевного состояния предприятия стали злоупотребления его бывших руководителей. Напомним, в январе 2013 года было возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ОАО «Пермский свинокомплекс» Светланы Хлюстовой. Выяснилось, что руководитель предприятия незаконно выдавала векселя от имени ОАО «Пермский свинокомплекс». В результате свинокомплексу был причинен ущерб более чем на 84 миллиона рублей.

- Есть судебное решение в отношении бывших сотрудников, которые были в 2018 году признаны виновными и теперь выплачивают компенсацию, - подчеркнул Павел Носков. - По мнению правоохранительных органов, их действия и стали причиной этой ситуации.

Что делать?

Планируется, что в дальнейшем свинокомплекс будет развивать частный инвестор.

- Пермский край ведет переговоры с инвесторами, - говорит министр сельского хозяйства. - Мы рассматриваем разные варианты.Сейчас потенциальные инвесторы оценивают экономические и юридические риски.

Но до прихода инвестора жизненно необходимо провести ряд шагов по финансовому оздоровлению предприятия.

- Содержать все поголовье, находящееся на свинокомплексе, у предприятия нет финансовых возможностей, мы будем вынуждены провести оптимизацию свинопоголовья, - говорит Владимир Капитонов. - Это необходимо для сохранения ядра стада, чтобы потом была возможность его нарастить. И даже после прихода нового инвестора без модернизации толка не будет. Он должен будет провести ряд мероприятий, чтобы вывести деятельность в прибыль.

Оптимизация, а вернее, сокращение свиного поголовья, неминуемо повлечет за собой и сокращение работников. Предполагается, что оно составит не более 20 процентов от штатной численности предприятия. На сегодняшний день на свинокомплексе работают 910 человек, то есть под сокращение попадут примерно 170-180 работников.

Дело усугубляет тот факт, что свинокомплекс располагается в поселке Майском Краснокамского района и является для этого поселка градообразующим предприятием. Других рабочих мест в Майском практически нет. При всей необходимости сокращений краевые власти понимают, что самое главное при принятии решения о дальнейшей судьбе свинокомплекса- позаботиться о работающих там людях.

- Мы считаем, что с нашей стороны главное - обеспечить тем людям, которые хотят работать, наличие рабочих мест, - отмечает Павел Носков. - И власти приложат все усилия для того, чтобы подобрать им работу. В понедельник на территории свинокомплексауже начал работать мобильный офис по консультированию и трудоустройству высвободившихся сотрудников. У нас сформирован огромный банк вакансий - более 1300 рабочих мест в Краснокамске, Нытве и Дзержинском районе Перми.

Казалось бы, какой интерес для жителей Майского в вакансиях в других городах. Но, как выяснилось, в самом поселке Майском живет примерно 55 процентов сотрудников предприятия. Остальные ездят на работу на свинокомплекс из Оверят, Шабуничей, Нытвы и 20 человек - даже из Перми. Так что для людей главное - чтобы были подходящие рабочие места.