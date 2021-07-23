Подросток пропал пять дней назад. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Волонтеры поискового отряда "Регион 59" объявиили в розыск 12-летнего Руслана Бузмакова.

Как сообщают поисковики, в воскресенье, 18 июля, Руслан ушел погулять из дома в Орджоникидзевсчком районе и пропал. Пять дней о местонахождении мальчика ничего не известно.

Приметы: на вид 12-14 лет, рост 140 сантиметров, среднего телосложения, карие глаза, темно-русые волосы. Был одет в короткие шорты, темно-зеленую майку, черный рюкзак.

Всем, кто обладает какой-либо информацией о Руслане, просят сообщать по телефонам: 7(342)241-36-40, 7-958-244-12-84 или 102.

Тем временем в Перми продолжаются поиски пропавшего в ферале 29-летнего Арсения Воронцова. Родственники молодого человека готовы заплатить вознаграждение за достоверную информацию о нем. А друг, который последним видел Арсения, рассказал, что с ним могло случиться.

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