В Перми обсудили стратегию устойчивого развития города

В совет входят представители промышленности, образования и науки, культуры и спорта. Фото: Павел Воробьев

Как должна развиваться Пермь? Какие направления деятельности должны стать приоритетными для столицы Прикамья в ближайшие годы? Эти вопросы обсудили члены экспертного совета при главе города Алексее Дёмкине. В совет входят представители промышленности и финансового сектора, сферы образования и науки, культуры и спорта, специалисты в сфере градостроительства и архитектуры, экологи, руководители общественных и молодежных организаций.

Уверенность в завтрашнем дне

В среду, 21 июля, состоялось второе заседание экспертного совета. На нем был представлен проект стратегии устойчивого развития Перми. Действующая стратегия развития Перми до 2030 года была утверждена семь лет назад. Сейчас она актуализируется по поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.

- Мы изучили стратегические цели других городов-миллионников, - рассказала начальник департамента планирования и мониторинга Елена Крузель, которая представила на заседании концепцию будущей стратегии. - У каждого из городов основная цель - повышение качества и уровня жизни населения, однако ее достижение обеспечивается за счет реализации разных приоритетов в развитии.

У Новосибирска и Екатеринбурга в приоритете инновации, развитие науки и образования, у Воронежа - создание благоприятной среды для предпринимательства, у Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода - развитие культурно-деловой сферы и туризма, для Омска и Ростова-на-Дону в приоритете комфортные условия проживания.

- Для Перми стратегической целью является повышение качества жизни за счет устойчивого инновационного развития, - отметила Елена Крузель. - И первоначальная концепция стратегии: «Пермь - город реализации идей».

В качестве основных направлений в стратегии выбраны: создание современного комфортного города, развитие инновационного производства и технологий, наука и образование, культура и туризм.

Нужна амбициозная цель

Необходимо сделать все возможное, чтобы молодежь оставалась в Перми, считают члены экспертного совета. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Члены экспертного совета высказали свои предложения по поводу стратегии. По мнению президента АО «ЭР-Телеком Холдинг» Андрея Кузяева, в первую очередь необходимо определить миссию города, то, какие ценности необходимо продвигать.

- Нам надо сформулировать амбициозную цель, - отметил Андрей Кузяев. - И сделать ставку на экономику, связанную с новыми технологиями.

Также, по мнению Андрея Кузяева, следует позиционировать Пермь как культурный центр, используя для этого бренд Дягилевского фестиваля, а также как центр цифровой экономики и высокотехнологичных производств.

Президент Пермской торгово-промышленной палаты Олег Жданов подчеркнул, что в стратегии надо четче выделить приоритеты: экология, культура, комфортное проживание горожан.

Член Общественной палаты Пермского края, заместитель председателя экспертного совета Олег Ганин заметил, что положения новой городской стратегии должны быть учтены при разработке стратегии социально-экономического развития Пермского края до 2035 года.

- Необходимо уделить внимание новым вызовам и требованиям нашего времени, ответом на которые и будет стратегия устойчивого развития. Требуется кардинальная трансформация подходов к управлению городом как отражения качественных изменений в поведении городских сообществ, их требований к городской среде и условиям жизни, видения будущего и своего участия в его формировании. Пермь перестает быть индустриальным городом, - констатировал Олег Ганин. - Но у нас появился шанс сделать опережающий шаг и развить стратегию от одномерного подхода к многоуровневому.

Как считает Олег Ганин, у стратегии должно быть четыре уровня: решение внутренних городских задач, агломерационный, региональный и международный.

- Надо заниматься не только вопросами Перми как отдельно взятого города, но и как краевого центра, - сказал эксперт. - Сейчас идет миграция из территорий края в Пермь, а из Перми - в другие крупные российские города. Нам надо создавать комфортные условия проживания для людей и обеспечивать их работой, тогда они будут оставаться в городе.

Основное внимание - на молодежь

Необходимо создавать условия для опережающего роста города. И одной из главных задач в этом является обеспечение притока людей в Пермь и удержание в городе молодежи, отметили члены экспертного совета.

По мнению директора социологического агентства «СВОИ» Александра Нода, для этого необходимо развивать две отрасли: культуру и образование, в том числе высшее.

- Сейчас идет конкуренция за привлечение молодежи в вузы, - заметил Александр Нода. - Молодые люди отучились, город им понравился, они остались, начали работать и платить подоходный налог. Культура - это тоже тема, на которую стекаются люди. Они приезжают, смотрят на город и происходящие в нем события, и, если им понравится, могут остаться.

Директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» в Перми Алексей Аверьянов добавил, что нельзя недооценивать важность развития спортивной инфраструктуры, ведь зачастую семьи покидают Пермь, чтобы обеспечить своим детям дальнейшее развитие в профессиональных видах спорта. Член общественной палаты Пермского края Ирина Ермакова обратила внимание коллег, что при разработке стратегии городским властям необходимо ориентироваться на человечность и развитие потенциала каждого жителя Перми, важное значение имеет семья.

В конце заседания глава города Алексей Дёмкин отметил, что члены совета могут направить свои предложения по концепции стратегии.

- Определив свою идентичность, мы должны создать такую экономику, которая позволит обеспечить рост доходов населения. В обсуждение стратегии необходимо вовлекать как можно большее количество людей. При многообразии мнений, думаю, мы найдем лучший вариант, - подытожил Алексей Демкин.

ВАЖНО!

Проект стратегии включает 12 направлений: экономика будущего, экономика власти, экономика знаний, экономика здоровья, экономика жилья, экономика городской среды, экономика времени, экономика человеческого интереса, экономика спорта, экономика чистоты и порядка, экономика гражданского общества, экономика социальной защиты.