Коронавирус в Перми, последние новости на 17 июля 2021 года: число заболевших COVID-19 ежедневно растет

Из-за третьей волны коронавируса оперштаб ввел новые ограничения в Прикамье Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По последним данным на утро 17 июля, коронавирусной инфекцией заболели 66712 жителя Пермского края. За минувшие сутки COVID подтвердился у 381 человека.42 человека проходят лечение в больницах, 339 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди заболевших 59 детей. В больницах сейчас находятся 2300 человек, к аппаратам ИВЛ из них подключены 74 пациента.

По информации правительства, новые заболевшие обнаружены в 26 территориях региона.

Больше всего жителей с COVID-19 выявлено в Перми – 249. На втором месте – Добрянский городской округ, в котором обнаружено 26 человек с инфекцией. На третьем месте – Березники, где коронавирусом заболели 21 человек.

Инфографика: оперштаб

Накануне из-за третьей волны коронавируса оперштаб ввел новые ограничения в Прикамье.

- В кинотеатрах, театрах, концертных залах, филармонии, домах культуры, цирке наполняемость зрителями не должна превышать 50%.

- На сплавы по рекам могут ходить только привитые от ковида. Спортсмены, переболевшие коронавирусом в течение 6 месяцев, будут допускать до соревнований.

- Все отделения МФЦ с 19 июля будут работать по предварительной записи.