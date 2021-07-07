Коронавирус в Перми, последние новости на 8 июля 2021 года: побит антирекорд за всю пандемию по количеству новых случаев COVID-19

Уполномоченный по правам человека назвал заболевания, при которых нельзя вакцинироваться от коронавируса. Фото: Иван МАКЕЕВ

С каждым днем количество заболевших коронавирусом в Перми и Пермском крае становится все больше. Последние новости на утро 8 июля 2021 года: побит антирекорд за всю пандемию по количеству новых случаев COVID-19.

За последние сутки в Пермском крае выявили 352 новых случая заражения COVID-19. 66 человек лечатся в больницах, 286 – дома, под наблюдением врачей. В числе 352 новых инфицированных 149 пациентов мужского пола, 203 – женского. Также среди них 42 ребенка.

Новые заболевшие обнаружены в 32 территориях региона. Больше всего жителей с COVID-19 выявлено в Перми – 107. На втором месте – Губаха, в которой обнаружено 33 человека с инфекцией. На третьем месте – Чердынский городской округ, где зафиксировано 29 случаев заболевания коронавирусом. Общее число выявленных заболевших в регионе с начала пандемии достигло 63 431.

Инфографика: Оперштаб

Жители региона начали активнее прививаться, на сегодняшний день защитили себя от инфекции более 350 тысячи жителей региона. Из них более 150 тысяч полностью завершили курс иммунизации, получив оба компонента препарата.

Напомним, прививку от COVID-19 может поставить любой житель Прикамья старше 18 лет, если он не болел коронавирусом в последние полгода и не имеет противопоказаний. Записаться можно в регистратуре поликлиники, а также через сайты Госуслуги и k-vrachu.ru.

Инфографика: Яндекс

Накануне на брифинге в пермской редакции «Комсомольской правды» уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков, ссылаясь на указ губернатора, назвал заболевания, при которых нельзя вакцинироваться от коронавируса. Это болезни органов дыхания - другая хроническая обструктивная легочная болезнь, астма, бронхоэктатическая болезнь. Это болезнь системы кровообращения - легочное сердце и нарушения легочного кровообращения. Это наличие трансплантированных органов и тканей. Это болезнь мочеполовой системы - хроническая болезнь почек третьей-пятой стадии. Это различные новообразования – злокачественные образования и лейкозы.

Если у вас имеются эти заболевания, ваш лечащий врач должен выдать вам соответствующую справку. Вы ее должны предъявить своему работодателю, и это будет основанием для того, чтобы он не требовал от вас обязательного прохождения вакцинации.