Пермяки, вернувшиеся из-за границы, смогут сэкономить на ПЦР-тестах

После прилета из-за границы надо сдать один ПЦР-тест Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Собрались семьей в Турцию и вдруг обнаружили, что за ПЦР-тесты придется платить по четыре с половиной тысячи с человека – надо делать один до поездки и два после, - пожаловался пермяк Виктор. – То есть на нас и двоих детей к путевке надо будет доплатить еще 18 тысяч. Да еще и придется сидеть дома после возвращения.

Но с 7 июля для россиян, которые возвращаются из-за рубежа на родину, введены новые правила, которые позволят все-таки сэкономить и на тестах, и на времени самоизоляции.

- Ранее людям, вернувшимся из-за рубежа, необходимо было сдать один ПЦР-тест на ковид не позднее трех дней после прибытия, а затем второй - не позднее пяти дней, и до получения отрицательного результата обоих тестов находиться дома на самоизоляции, - объясняет Евгений Смирнов, начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю. - Сейчас принято новое постановление, которое отменяет прохождение второго теста. А тем, кто сделал прививку против ковида в течение последних 12 месяцев или переболел им в последние полгода, вовсе не требуется проходить ПЦР-тесты и сидеть в карантине.

Те же пермяки, кто не прошел вакцинацию или не имеет документа, официально подтверждающего перенесенную болезнь, после прилета из-за границы должны все-таки сдать один ПЦР-тест и сидеть дома до получения отрицательного результата исследования. Так что возвращаться из-за рубежа желательно не позже, чем за три дня до окончания отпуска.

Результаты исследования необходимо загрузить на портал Госуслуг в течение 72 часов.

- А если человек не сдаст тест или не загрузит его на портал?

- Портал госуслуг передает в Роспотребнадзор информацию о людях, подавших информацию о результатах своего теста. Мы ее проверяем. Если кто-то не смог загрузить ее на портал из-за техниченских проблем, то можно написать по электронной почте в Роспотребнадзор: подать заявление о том, что вы прибыли, допустим, с Кипра, аэропорт прилета – Большое Савино, номер рейса такой-то, результат теста приложен. Мы эту информацию в ручном формате обработаем и загрузим на портал. Если же человек принципиально не сдал тест или не загрузил данные - его оштрафуют.

Нам ежедневно поступает информация о том, кто пересекает границу. Мы проверяем на сайте госуслуг, есть ли данные по этому человеку о сдаче теста. Если данных нет, составляется протокол об административном правонарушении, материалы отправляются в суд и нарушителю грозит штраф от 15 до 40 тысяч рублей. Кроме Роспотребнадзора этими же правами обладают отделы полиции, они тоже это контролируют и тоже могут прийти к гражданину, составить протокол и отправить его в суд.

- А если человек летит домой транзитом, где он должен делать тест? В Москве, в Перми, или условно говоря, в Лысьве?

- Точки, где вы будете сдавать анализы, в постановлении не прописаны. Вы можете прибывать в Пермь хоть через Москву, хоть через Владивосток, - это ваше право, - комментирует Евгений Смирнов. - Но в течение трех дней с момента пересечения границы вы должны сдать этот ПЦР-тест. Конечно, может случиться так, что вы не успеете доехать до дома за эти три дня. К примеру, вы сдадите тест в Москве, сядете в поезд и во время поездки вам придет СМС, что у вас положительный результат. Поездная бригада будет об этом извещена, вас снимут с поезда и направят в больницу того города, где вас сняли.