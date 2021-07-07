Без парты никого не оставим: что делать, если ребенка не зачислили в школу, о которой вы мечтали?

В школы Перми уже зачислено 93% первоклашек. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Перми завершился первый этап зачисления детей в первые классы, большая часть ребят уже зачислены в образовательные учреждения. Сейчас идет кампания по приему детей в школы на свободные места. Об особенностях этого процесса в эфире радио «Комсомольская правда», 69.6 FM, рассказала заместитель начальника департамента образования администрации Перми, начальник управления общего и дополнительного образования детей Оксана Чеклецова.

Оксана Леонидовна, расскажите, чем эта приемная кампания отличается от прошлых?

- В этом году изменены сроки приемной кампании. В предыдущие годы она стартовала 1 февраля, в этом году с 1 апреля, и приказы о зачислении родители теперь ждут 3 месяца, до 30 июня. Изменения были внесены на федеральном уровне, появился приказ Министерства науки и просвещения, поэтому были изменены сроки.

Прием на свободные места теперь начинается с 6 июля. Это дает возможность спокойно отсортировать все заявления с учетом всех льготных категорий, подготовить приказ о зачислении. У родителей есть возможность посмотреть, в каких школах еще есть свободные места. Даже если ребенок уже зачислен в школу по итогам первого этапа, родители могут передумать и отдать ребенка в другую школу.

Сколько продлится второй этап зачисления в школы?

5 сентября заканчивается второй этап зачисления детей в школы, когда мы комплектуем зачисление детей на свободные места. Призываю всех родителей озадачится этим вопросом в июле и не тянуть до последнего.

Сколько детей в этом году впервые сядут за парты?

- По нашим подсчетам, это 15 500 – 15 700 детей. 93 процента первоклассников уже зачислены в школы. В этом году мы ожидаем прирост, в прошлом году было зачислено в первые классы 15 300 детей.

В первую ночь, когда начался второй этап приема заявлений на свободные места, нам пришло более тысячи заявлений. Это обратная сторона онлайн записи. Кто первый отправил заявление, тот и зачислен.

Каждый год в Перми стараемся увеличивать количество мест в школах за счет строительства новых корпусов, капитальных ремонтов или в рамках реконструкции зданий. Мы понимаем, где напряженно, и стараемся ситуацию решать. В Свердловском районе, например, есть сложности, надеемся, что к 1 сентября в школе № 93 откроется новый корпус.

Как быть тем, кто не смог попасть в ближайшую от дома школу - в школу по прописке?

- В этой ситуации можно посоветовать все-таки подать заявление в ту школу, которая рядом с домом, даже если свободных мест там нет. Но при этом - подать заявление в другую школу, которую вам может предложить районный отдел образования, чтобы не получилось ситуации, что и там закончатся свободные места. В любом случае, 1 сентября, все дети, которые должны пойти в первый класс, сядут за парты.

Приемная кампания продлится до 5 июня, но с заявлениями лучше не затягивать. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Может ли оказаться, что ребенок будет зачислен в две школы одновременно?

- После подачи заявления на зачисление ребенка в школу на втором этапе, решение принимается в течении 5 дней. Если ребенка зачислили, вам в течении 2 дней нужно предоставить оригиналы документов. Та школа, куда вы их не принесли, отказывает в зачислении. Ограничений по количеству заявлений в школы – нет. Можно подать и в две, и в пять, но свободные места быстро заканчиваются.

Какая наполняемость в классах Перми?

- В среднем от 28 до 30 человек. Это средние цифры. Есть классы с большей наполняемостью и меньшей. Сейчас нет норматива по количеству человек в классе, сейчас главный вопрос – вместимость учебного кабинета.

Бывает, что родители хотят, чтобы ребенок учился у определенного педагога, сталкиваетесь вы с этим?

- Да, есть такие случаи. У родителей есть право выбора образовательной программы, но не педагога. Школы по возможности учитывают пожелания родителей.

Во всех учебных заведениях одинаковые условия приема в 1 класс?

- Да, в 1 класс никаких отборов быть не может. Преимущественное право зачисления в школу есть у братьев и сестер, первоочередное право имеют дети сотрудников различных ведомств, есть категория детей, которые закреплены территориально за школой. Единственное, что практикуют школы при приеме в первые классы – про знакомство детей и родителей с руководством школы и педагогами. Но при этом не должно быть никаких тестовых вопросов типа: «Сколько слов в минуту читает ребенок?» Если какие-то отборочные тесты проводятся, нужно обратиться в районный отдел образования.

Могут ли школы требовать от первоклассников владеть определенными знаниями, например, уметь читать или писать?

- Требования, чтобы ребенок уметь читать к 1 классу, нет. По поводу умения писать, здесь, наоборот, педагоги начальных классов просят, чтобы дети не писали, особенно прописными буквами. Если неправильно поставлена рука – от этого страдает почерк, и переучивать ребенка сложно. Я бы советовала родителям отталкиваться от желания ребенка. Есть дети, которые тянутся к чтению, им это самим нравится. Если ребенок сопротивляется, не хочет читать – не надо его заставлять, потому что это отобьет желание идти в школу. Нужно сделать так, чтобы учебный процесс не вызывал негативных эмоций.