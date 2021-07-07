Что такое виниры и для чего их ставят на зубы?

Фото предоставлено пермской клиникой «Астра-мед»

Почему летом так популярна установка виниров? Как подбирается цвет? Какие проблемы поможет решить это эстетическая процедура ? Поговорили на эту тему с директором Центра стоматологии и имплантологии «Астра-мед» Ириной Кузнецовой, в эфире радио «Комсомольская правда» на 96.6 FM.

Что такое виниры? Какое значение их в стоматологии?

- Виниры, как эстетическая реставрация, появились совсем недавно. Это специальные, тончайшие пластинки, которые приклеиваются к зубам. Они скрывают любые недостатки: трещинки, сколы, какие-нибудь дефекты эмали, потемневшую пломбу, пигменты на зубе. Как правило, речь идет о фронтальном отделе – зона улыбки.

Я специально посмотрела статистику по клиникам, и поняла, что не только в клинике «Астра-мед», но и в других крупных российских клиниках виниры чаще всего ставят девушки и женщины. Как поется в известной песне: «Лучшие друзья девушек это бриллианты». Хочу отметить, что виниры - те же самые бриллианты, но только на наших зубках.

Мы очень зависимы от нашего внешнего вида, особенно последнее время. Как правило, когда принимают на работ, обращают внимание и на зубы. Если человек ответственно относится к своему здоровью, ухаживает за собой, то он ответственный и по жизни.

Какие бывают виниры?

- Они отличаются по своему изготовлению. Первыми появились светокомпозитные виниры. Это по сути та же самая пломба, которая наносится на зуб. Стоматолог наносит специальный материал на передние зубы, и кисточкой вытягивает его от верхушки зуба к краям. Что важно? Можно подобрать любой цвет. Можно зубы сделать светлее, чем они были . Нужно все сделать настолько аккуратно, чтобы зубы выглядели максимально естественно. Человек не должен ощущать никакого дискомфорта.

Сколько стоит процедура?

-Поставить винир на 1 зуб стоит 6 тысяч рублей, зависит от материала, который будут использовать. Максимально ставят от 4-х до 6-ти изделий.

Виниры бывают светокомпозитные и керамические. Светокомпозитные виниры не долговечны. Их поверхность состоит из пломбировочного материала, она пористая и, когда мы употребляем в пищу чай, кофе, вино, яркие окрашенные фрукты и овощи все это постепенно портит поверхность обновленного зуба. Винир накапливает цвет, зуб темнеет, особенно на краях. Его нужно снова удалять. Мы всегда предупреждаем пациентов о такой особенности.

Как быть в этом случае?

-Есть еще один способ - керамические виниры. Как только у нас появился свой стоматологический сканер мы стали рекомендовать нашим пациентам такую услугу.

Керамические виниры – тончайшие пластинки, я их называю лепесточки, они даже и внешне похожи на лепесточки роз, такие же красивые и прозрачные. Сначала делаем слепки зубов, потом сканируем слепки, на компьютере создаем модели виниров, далее запускаем фрезерный станок и идет их изготовление. Таким образом, данное микропротезирование - совместный продукт зубного техника и врача ортопеда.

Каким образом подбирается цвет нового зуба?

- Очень важно подобрать правильно цвет. Чаще всего, к нам приходят и говорят: «Хочу обновленную белоснежную улыбку!». Но не всем подходит такая улыбка, как это ни странно звучит. Если приходит молодая девушка с хорошей кожей и волосами, то это уместно. Иногда виниры ставят и мужчины , приведу пример, когда один пациент около 60-ти лет пришел и попросил максимально белые зубы. Честно скажу, мы его отговаривали. Мы такие зубы называем «санфаянс». Они выглядят неестественно, слишком белые! Но врачи сделали, как он хотел. Мужчина был доволен, ходил с обновленными зубами, радовался жизни, но недолго. Спустя пару недель он возвращается к нам в клинику. «Все стали спрашивать меня свои ли это зубы? И это мне надоело. Вы были правы, цвет надо было делать более естественным», -заявил он и попросил переделать. Все переделали, а он за свои ошибки, получается, заплатил дважды.

Цвет пластинки приклеенной на зуб должен соответствовать белку глаза, если будет белее, то будет резать глаз.

Какие существуют противопоказания к данной процедуре?

- Противопоказания часто касаются мужчин. Потому что они больше курят, чем женщины. Виниры и курение вещи не совместимы. Кроме того, мужчины любят заниматься экстремальными видами спорта: игра в футбол, горные лыжи, бокс. Зубы часто скалываются из-за этого. Есть понятие бруксизм - во сне люди скрежещут зубами. Им ставить такие изделия на зубы бесполезно, повредят их в первую же ночь.

Есть виниры, которые не требуют обтачки зубов?

-Любые виниры требуют обтачки зубов. Мы называем это шлифовка, минимальное вмешательство. Пластинка должна приклеиться к зубу, для этого делается обтачка, чтобы была шероховатая поверхность. Нужно чтобы было прочно, долговечно, надежно.

Расскажите об акции, которая сейчас началась

-Сейчас и до конца июля действует акция на виниры – 5% скидки. Не удивляйтесь этой сумме. Если сравнивать виниры и бриллианты, они по стоимости одинаковы. Трудоемкий процесс создания виниров, заготовка материала из которой потом дорогостоящий фрезер будет выпиливать вам эту малюсенькую пластиночку. Это ювелирная работа врача. Я не видела, чтобы бриллианты продавали со скидкой 15% или 20% или дорогие машины со скидкой в 50%. Отнеситесь к своей красоте как самому важному в жизни и не жалейте тратить на свое здоровье. Потому что здоровые зубы это очень важно. Когда женщина и мужчина может свободно улыбаться, любить фотографироваться, это раскрепостит вас и обогатит.

Хочу напомнить нашим слушателям и читателям ходить на профилактику к стоматологам. Призываю посещать врача, когда еще зубы не болят, стабильно – 2 раза в год на профессиональную чистку. Также важен правильный, тщательный, ежедневный уход. Важно тщательно прочищать межзубные пространства. Очень рекомендую для этих целей приобрести ирригатор.

Напомню, мы оказываем буквально весь спектр стоматологических услуг, начиная от профилактики, диагностики, лечения, заканчивая устранением косметических недостатков. Подробную информацию можно посмотреть на нашем сайте астрамедцентр.рф. Можно также проконсультироваться по телефону 258-34-34 или приехать в клинику ООО «Астра-мед» на улице Пермская, 161. Мы всегда с удовольствием выслушаем и проконсультируем наших пациентов.