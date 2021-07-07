Из Перми на машине к морю и на сплав

Свыше 60 процентов туристов приезжают в Крым на личном авто

Наступило лето, а вместе с ним многие пермяки открыли сезон отпусков и путешествий. Согласно общероссийским опросам, большинство жителей нашей страны - более 70% - в этом году собираются поехать на отдых на автомобиле. Интересно, что именно этот вид транспорта россияне предпочитают не только для выходных автотрипов внутри своего региона, но и для поездок на дальние расстояния - например, к морю.

Небольшое автотурне - в пределах тысячи километров в этом году запланировано у каждого четвертого. Большинство же опрошенных (почти 65%) намерены преодолеть до 4 тысяч километров. Многие отправляются на юг страны. Например, путь из Перми до Ялты или Сочи - почти 3000 километров.

По данным министерства туризма Крыма, только за последний год свыше 60% российских туристов, в том числе с Поволжья и Урала, приезжали на полуостров на личном авто. Этим летом каждый восьмой путешественник вновь выбирает поездку на автомобиле - так дешевле. Особенно это актуально, если в путешествие собралась целая семья или большая компания. Наличие машины позволяет хорошо сэкономить на экскурсиях и отдохнуть в диких местах без толп туристов. Еще один плюс такого автотрипа - увидеть больше достопримечательностей по пути к точке отдыха и, в принципе, иметь возможность перемещаться между интересными местами без привязки.

В поездках на такие расстояния залог хорошего путешествия для многих пассажиров и водителей - исправное авто, надежная дорожная и телеком-инфраструктура.

Жители Прикамья, кто запланировал этим летом автотурне к морю, будут обеспечены бесперебойной связью в дороге. Оператор «МегаФон» построит и модернизирует более 200 базовых станций на трассе М4 «Дон». Высокоскоростной интернет и стабильная голосовая связь будут доступны на всех участках дороги и в близлежащих населенных пунктах.

Как пояснили в пресс-службе сотовой компании, работы на трассе М4 «Дон» пройдут в два этапа: уже в этом году в дополнение к существующим планируется строительство и модернизация 50 базовых станций, а до конца 2022 года - еще более 150. Новые объекты появятся на территориях Московской, Тульской, Липецкой, Воронежской, Ростовской областей, а также в Краснодарском крае и Адыгее.

Помимо улучшения качества связи, особое внимание связисты пообещали уделить покрытию сети 4G. Это значит, что даже в дороге абоненты смогут общаться в мессенджерах, смотреть видео, играть в онлайн-игры на высоких скоростях как в мегаполисе.

К слову, отметим, что масштабные телеком-работы в этом году связисты проведут не только на федеральных, но и на региональных трассах.

БУДЬ В КУРСЕ

В период пандемии значительно выросла популярность внутреннего туризма. За прошедший год многие открыли для себя достопримечательности России. Федеральные эксперты оценили индекс туристической привлекательности российских территорий, основанный на впечатлениях путешественников.Пермский край вошел в число наиболее известных для туризма регионов России. Прикамье включили в число трех регионов, в которые «россияне чаще всего ездят полюбоваться природой» наряду с Камчаткой и Республикой Саха.

«МОБИЛЬНЫХ ПРОБОК» СТАНЕТ МЕНЬШЕ И В ПЕРМСКОМ КРАЕ

Телеком-инженеры МегаФона обеспечат надежным сигналом автодорогу «Соликамск-Красновишерск». Такую задачу связистам поручило Министерство информационного развития и связи Пермского края.

Телеком-инженеры МегаФона обеспечат надежным сигналом автодорогу Соликамск-Красновишерск

- Быть на связи,особенно когда ты не дома,крайне важно. Это и навигация, и помощь в чрезвычайной ситуации, и возможность предупредить родных о приезде, - рассказал Илья Головнин, директор МегаФона в Пермском крае.- Но зачастую удаленность территорий, особенности географического расположения и рельефа местности существенно осложняют развитие телеком-инфраструктуры вдоль дорог, требуя значительных инвестиций. Благодаря инициативе региональных властей мы сможем обеспечить и автомобилистам, и пассажирам надежную связь и скоростной интернет на каждом километре трассы, - сообщил руководитель МегаФона.

По его словам, чтобы уже в этом году обеспечить надежный сигнал и скоростной интернет в направлении «Соликамск-Красновишерск», техническая служба МегаФона уже начала масштабные работы. Оператор модернизирует базовые станции в самом Красновишерске и деревне Кузнецово, а также построит новые объекты связи 4G в населенных пунктах Татарском и Нижней Язьве. Так связь станет лучше не только на трассе, но и для жителей ближайших к ней населенных пунктов.

Напомним, что именно по дороге«Соликамск-Красновишерск» пролегает основной тур-маршрут на север Прикамья, где расположены уникальные природные достопримечательности - скала Ветлан, Полюдов Камень и Помяненный Камень, Вишерский заповедник. От красоты этих мест захватывает дух. Любители активного отдыха и свежего воздуха отправляются на сплавы по Вишере. Среди новых маршрутов сезона-2021 - речные трамвайчики по этой реке. В самом Красновишерском районе также организуют катание на сапборде на озере Нюхти.

К слову, чтобы хорошо отдохнуть душой и телом, пермякам вовсе необязательно преодолевать большие расстояния и уезжать в другой регион или же, в принципе, дожидаться отпуска. Найти возможность отлично провести время можно в любые летние выходные. Погода пока радует. А чтобы любая поездка была с онлайн-комфортом и скоростным интернетом - помогут связисты МегаФона.

КСТАТИ

За последний год пермяки стали больше времени проводить в пути - на дорогах регионального и межмуниципального значения. Пандемия также повлияла на увеличение внутренней миграции пермских абонентов между населенными пунктами региона. По данным обезличенного анализа с базовых станций МегаФона, на главных транспортных артериях региона голосовой трафик абонентов вырос на четверть и на 30% увеличилась продолжительность интернет-сессий пассажиров. Абоненты активно пользуются мобильными сервисами в дороге. По данным аналитиков оператора, более 40% всего мобильного интернет-трафика приходится на YouTube, Instagram и TikTok.

НАША СПРАВКА

Согласно опросам рекрутеров, почти 85% жителей Пермского края планируют отдых в этом году. Самые популярные форматы от наиболее предпочтительных к наименее:

• Отправлюсь в путешествие по России

• Буду решать бытовые дела дома

• Поеду на дачу, в поход

• Планирую уехать за рубеж

• Проведу отпуск дома

КСТАТИ

В период пандемии значительно выросла популярность внутреннего туризма. За прошедший год многие открыли для себя достопримечательности России. Федеральные эксперты оценили индекс туристической привлекательности российских территорий, основанный на впечатлениях путешественников.Пермский край вошел в число наиболее известных для туризма регионов России. Прикамье включили в число трех регионов, в которые «россияне чаще всего ездят полюбоваться природой» наряду с Камчаткой и Республикой Саха.