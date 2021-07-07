В Прикамье известные политики переходят в партию «Новые люди»

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Ряды партии «Новые люди» в Прикамье активно пополняются. Приходят молодые люди, жаждущие перемен и верящие в то, что именно они смогут изменить это мир к лучшему. А также в нее переходят из других партий опытные политики, обладающие в регионе немалым авторитетом. Политики объясняют, что их выбор не случаен, что он – осознанный.

Елена Захарова - секретарь одного из районных отделений компартии и действующий депутат Законодательного Собрания Пермского края – на состоявшемся на днях съезде коммунистов положила на стол партийный билет. На сентябрьских выборах она намерена баллотироваться от партии «Новые люди».

- В партии «Новые люди» конструктивная обстановка, никакой нервозности, там внимательно выслушают любое мнение, - говорит Елена Захарова Программа партии – не закостеневшая, она будет разрабатываться в процессе нашей деятельности. И главное, - люди нацелены на результат, хотят что-то изменить в этой жизни к лучшему. Можно ведь декларировать прекрасные лозунги, но если они не реализуются, то любая деятельность сводится к нулю.

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Покинула ряды партии эсеров депутат Законодательного собрания Пермского края Дарья Эйсфельд. Лидер парламентской фракции заявила, что причиной этого стали конфликты в региональном отделении. «Вместо поиска путей решений проблем жителей Пермского края, роста имиджа партии, был выбран стиль конфронтации, популизма и скандального самопиара», - написала она у себя в фейсбуке.

- Я действительно вышла из партии эсеров - подтвердила Дарья Эйсфельд. – Свою политическую судьбу я теперь связываю с партией «Новые люди». Основная задача депутата – это работать на благо жителей Прикамья. Иначе зачем идти в политику? Результат работы оценивается по тому, какие задачи и проблемы решены. Для меня депутатская работа заключается именно в этом – я 10 лет работаю в комитете по социальной политике Законодательного собрания. И такой работе не способствуют конфликты, ей не нужен самопиар. Мне сейчас близка площадка партии «Новые люди», потому что там востребованы свежие идеи, чего раньше мне не хватало. Для меня важно быть эффективной. Думаю, мой депутатский опыт пригодится партии: в нее приходит много молодых людей, они заряжены, они хотят работать, у них свежий, не замыленный взгляд на многие проблемы. Уверена, что у нас сложится результативная команда.

Схожие причины покинуть партию были и у либерала Алексея Гущина.

– Десять лет назад, когда я только пришел в либеральную партию, она работала. В последние пять лет никакого движения вперед я не вижу. Проблемы людей мало кому интересны, - говорит Гущин.

А вот бывший единоросс Денис Шитов идет на выборы от «Новых людей» потому, что именно в этой партии делают ставку на людей, двигающих бизнес.

В партии «Новые люди» считают, что новые члены команды повысят шансы на осенних выборах.