«На основе обращений простого человека»

Чисто, светло и красиво должно быть не только в центре города, но и на его окраинах. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фракция ЛДПР в Законодательном Собрании Пермского края создала «Карту бесхозяйственности». Главная цель проекта - сбор информации от жителей, которая станет базой для новых законодательных инициатив партии.

По закону и на совесть

Суть проекта «Карта бесхозяйственности» проста: каждый человек, которому надоели разгильдяйство и безответственность местных властей, может пожаловаться на специальном сайте на проблемы родной территории.

Тематика обращений не имеет значения: любой житель Прикамья может сообщить партии ЛДПР о вопросах благоустройства, здравоохранения, ЖКХ и так далее. Авторы проекта уверены: прямая жалоба заметно упрощает процедуру обращения к специалистам.

- На проблему может пожаловаться любой человек на сайте «КартаБесхозяйственности.РФ», - говорит депутат Законодательного Собрания Пермского края, член фракции ЛДПР Наталья Луканина. - Мы находим похожие обращения и начинаем работать над ними системно, привлекая партийных юристов, экспертов в сфере благоустройства и ЖКХ, здравоохранения, экономики и других сфер. С их помощью ответственного за бесхозяйственность заставляют трудиться по закону и на совесть.

Депутат Законодательного Собрания Пермского края, член фракции ЛДПР Наталья Луканина.

Депутаты партии ЛДПР заняты во всех комитетах Законодательного Собрания. И это - не простое желание держать руку на пульсе нормотворческих перемен региона, но и желание исправить системные проблемы на раннем этапе. Только факты: за время работы краевого парламента третьего созыва они внесли 31 проект новых законов, 59 проектов постановлений Заксобрания, 36 поправок в проекты законов Пермского края.

Опыт показал: именно из решения жизненных ситуаций отдельных жителей региона вырастают законопроекты, которые улучшают качество жизни уже тысяч людей.

Нужды избирателей, их наказы - главный ориентир в законотворческой работе для депутатов от ЛДПР. Именно для этого и был создан новый фракционный проект «Карта бесхозяйственности»: в нынешних реалиях постоянно быть на связи с избирателями и благодаря этому бороться с бесхозяйственностью проще всего с помощью новых технологий.

Через тернии - к закону

Яркий пример борьбы с разгильдяйством, переросший в реальные постановления правительства Пермского края, - ситуация с борщевиком Сосновского. На протяжении многих лет сорняк захватывает поля, некогда служившие аграриям.

Чем не иллюстрация проблем в важнейшей отрасли? Сельское хозяйство переживает далеко не лучшие времена. Мало того, борщевик еще и очень опасен для здоровья.

- Мы долго работали над комплексным решением вопроса, прорывались через противодействие политических оппонентов, - рассказывает Наталья Луканина. - Путь к принятию закона оказался тернистым. Проект неоднократно отклоняли на заседаниях временной рабочей группы по агропромышленному комплексу и устойчивому развитию территорий.

Депутаты фракции ЛДПР знают: упорство и безупречность всегда помогают добиваться результатов в законотворческой деятельности. Так, пермским либерал-демократам совместно с коллегами из других фракций удалось настоять на своем и принять постановление Законодательного Собрания Пермского края «О мерах, направленных на предотвращение распространения борщевика Сосновского». Итог - утвержденный краевым правительством план первоочередных мероприятий по предотвращению распространения и уничтожению борщевика Сосновского.

Теперь решение проблемы - на исполнительной власти, ведь для борьбы с борщевиком предусмотрены специальные средства в бюджете края.

Инициативы нового сезона

Пермские либерал-демократы знают: постоянный контакт с избирателями - непременное условие успешной законотворческой работы.

- «Карта бесхозяйственности» изначально задумывалась как основа для законотворчества, - подчеркивает представитель фракции ЛДПР в Законодательном Собрании Прикамья и член комитета по государственной политике и местному самоуправлению. - На основе обращений простых людей намерены добиваться принятия справедливых законов для решения системных проблем.

Обращений на сайт долго ждать не пришлось: уже в первые дни о наболевшем сообщили десятки жителей региона. Часть из них - действительно, характерные для большинства населенных пунктов региона.

Безусловно, к таким относится вывоз твердых коммунальных отходов. Сообщения о сбоях в системе регулярно приходят со всех городов: Перми, Лысьвы, Чусового, Чайковского... Здесь стоит напомнить: региональный оператор по обращению с ТКО «Теплоэнерго» перечислит в бюджет Прикамья 50 млн рублей. Много? Но это лишь 8,95% от чистой прибыли предприятия за 2020 год!

В пермском отделении ЛДПР уверены: пора задуматься о большем финансовом участии в жизни региона. Время для этого самое подходящее: мусорная реформа, призванная улучшить качество жизни, реализуется не первый год, а реальных достижений - кот наплакал.

Мало того, в некоторых территориях муниципалитеты решили переложить ответственность за содержание площадок на плечи управляющих компаний и ТСЖ. И как в такой ситуации говорить о внедрении раздельного сбора мусора в Прикамье? Хорошо бы научиться просто регулярно содержать контейнерные площадки в чистоте!

Свет и благоустройство

Важнейшая тема - наружное освещение городов. Зачастую светильники установлены только в центре городов, окраины же утопают во тьме. Между тем, это - важнейшая составляющая общественной безопасности!

Новые энергосберегающие светильники должны появиться не только на центральных улицах, но и на периферии. И в этом вопросе не обойтись без законодательной помощи: на решение вопроса потребуется заметное количество средств, вряд ли они найдутся в бюджетах муниципальных центров.

Другой болезненный вопрос - благоустройство общественных территорий. Даже не тротуары, дворы и клумбы. А элементарное создание комфортных условий для жителей крупных городов вроде Перми. Из краевой столицы - поток обращений. Например, в микрорайоне Садовом находится несколько конечных остановок автобусов. Водителям и кондукторам приходится справлять естественную нужду, но для этого - только один общественный туалет на десятки людей!

Между тем, в 2021 году на благо-устройство из бюджетов разных уровней выделено 1,2 млрд рублей. Значит, чиновникам нужно активнее участвовать в региональных и федеральных проектах софинансирования, привлекать внебюджетные источники.

- Необходимо заставлять чиновников исполнять обязанности кнутом и пряником. Такой опыт у нас уже есть, готовы распространить его на все сферы жизни в регионе. Да, наша фракция небольшая, всего пять человек, но за нами - десятки тысяч наших избирателей в крае. Благодаря им «Карта бесхозяйственности» будет не памятником разгильдяйству, а инструментом решения проблем.

Важно поощрять лучшие территории, ищущие средства для развития, улучшения жизни земляков, а не стоящие с протянутой рукой. И точно необходимо прощаться с людьми, которые просто сидят за столом и ждут следующей бюджетной зарплаты или пенсии, - уверена Наталья Луканина.

ВАЖНО

Пермское отделение ЛДПР выступило с инициативой о прямых выборах глав муниципалитетов. Большинство депутатов в Законодательном Собрании их не поддержали. Однако ЛДПРовцы знают, что прямые муниципальные выборы очень востребованы жителями Пермского края, и будут настаивать на их осуществлении. Что ни говори, а уровень народного доверия между главой выбранным и назначенным отличается разительно…

КСТАТИ

Инициативы пермских ЛДПРовцев часто становятся частью большой, всероссийской повестки. Взять проект «Грядка Жириновского», за которую садоводы и огородники всей России благодарят ЛДПР каждую весну, когда начинаются работы на садовых участках. А ведь эта инициатива была пермской!