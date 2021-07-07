На полгода раньше: в ЖК «Медовый» введен в эксплуатацию дом по ул. Артемьевская, 3

Фото: «СтройПанельКомплект»

Четвертый квартал комплекса с начала текущего года активно заселяется. «СтройПанельКомплект» получил разрешение на ввод в эксплуатацию третьего по счету дома в этом квартале, расположенного по ул. Артемьевская, 3. Согласно проектной декларации ввод объекта был запланирован на четвертый квартал 2021 года. Жилая площадь 9-этажного дома составляет 6,5 тыс.кв.м. Новоселам будет передано 132 квартиры.

Фото: «СтройПанельКомплект»

Завершающим объектом этого квартала будет дом по ул. Нифантова, 5. Как и все районы комплексной застройки «Медовый» привлекателен функциональной организацией пространства для жизни. В проектах предусмотрены помещения под бытовую инфраструктуру (магазины, салоны, аптеки), а также торговые центры. Дворы наполнены разнообразными зонами для прогулок и активного отдыха. Помимо игровых площадок для разных возрастов во дворах есть баскетбольные, волейбольные, work-out площадки.

Фото: «СтройПанельКомплект»

В шаговой доступности от жилых кварталов расположен новый детский сад и остановка автобуса.

Сдача объектов раньше срока является приятным событием для всех участников долевого строительства. В четвертом квартале комплекса еще можно приобрести квартиры в сданных домах, а значит справить новоселье сразу после покупки. В ЖК «Медовый» продолжается строительство следующих объектов, все работы выполняются в плановом режиме. Отдел продаж застройщика работает на территории комплекса, по ул. Красавинская, 1

В проектном портфеле СПК пять жилых комплексов, расположенных в разных районах города.