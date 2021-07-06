В Перми остался только один мобильный пункт вакцинации от коронавируса

Вакцинироваться в мобильном пункте вакцинации у Цирка на улице Уральской можно будет 7 июня с 10.00 до 15.00. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Для желающих сделать прививку против COVID-19 в Перми будет работать только один пункт вакцинации по адресу ул. Уральская, 112 (на площади перед цирком), остальные мобильные пункты временно приостановили свою работу, - предупредили 6 июля в краевом минздраве.

- А почему? И что делать тем, кто сделал себе первую прививку в Ленте, Карусели, возле Кита, Знания или других в мобильных пунктах? – спрашивают в соцсетях пермяки. - Скоро заканчиваются положенные три недели, и куда нам идти?

В краевом минздраве на эти вопросы ответили, что причина закрытия мобильных пунктов в том, что запаса вакцины в Перми осталось мало, и в мобильных пунктах просто нечем пока вакцинировать. А новые поставки вакцины зависят от федерации.

Накануне в Пермский край пришло 14 400 доз двухкомпонентной вакцины Спутник V, сейчас вся она распределена между медучреждениями и в поликлиниках она есть, но на мобильные пункты вакцины не хвататет.

Каков алгоритм действий для тех, кто первый компонент вакцины сделал в закрытом сейчас мобильном пункте вакцинации?

- Все отработано, проблем быть не должно, перед второй прививкой человеку придет приглашение – куда необходимо прийти, чтобы вакцинироваться вторым компонентом. И это будет одна из тех поликлиник, специалисты которой работали в закрытом мобильном пункте, - пояснили в минздраве.

Приглашение на повторную вакцинацию человеку придет либо на почту, либо на сайте Госуслуг, либо по смс из поликлиники, у врачей есть все контакты и возможные способы связи с человеком.

Мобильные пункты вновь будут открываться в Перми, если вакцины окажется достаточное количество. Медики ожидают поставки не только Спутник V, но и ЭпиВакКороны и КовиВак.

Вакцинироваться в мобильном пункте вакцинации у Цирка на улице Уральской можно будет 7 июня с 10.00 до 15.00.

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