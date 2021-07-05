Коронавирус в Перми, последние новости на 6 июля 2021 года: за сутки COVID-19 заболели 42 ребенка

Коронавирус стал причиной смерти 12 пациентов за сутки. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Пермском крае коронавирусная инфекция с каждым днем атакует все больше жителей. По последним данным, за сутки вирус выявили у 316 человек в 19 территориях, из них 42 ребенка. 59 человек проходят лечение в больницах, 257 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Болеют взрослые и дети, больше всего случаев в Перми – 183. На втором месте – Пермский муниципальный район - 31 заболевший. На третьем месте – Березники - 22 случая. В Чайковском – 21 заболевший, в Куединском муниципальном округе – 11 случаев заражения коронавирусом.

Фото: Оперштаб.

По 9 жителей с инфекцией выявлено в Осинском и Чернушинском городских округах. В Бардымском муниципальном округе коронавирус у 6 человек. По 4 человека с коронавирусом в Кунгуре, Добрянском м Октябрьском городских округах. Еще 3 случая выявлено в Соликамском городском округе. По 2 заболевших в ЗАТО Звездный и Лысьвенском городском округе.

По одному заболевшему в пяти территориях Пермского края. Это Гремячинский и Красновишерский городские округа, а также Александровский, Кишертский и Уинский муниципальные округа.

Всего в Пермском крае выявлено 62 745 жителей с коронавирусной инфекцией.

Коронавирус стал причиной смерти 12 пациентов за сутки. Всего с начала пандемии болезнь унесла жизни 2 757 человек.

Графика: Яндекс.

В Прикамье жители начали активнее прививаться, на сегодняшний день защитили себя от инфекции 354 тысячи жителей региона. Из них 256,9 тысяч человек полностью завершили курс иммунизации, получив оба компонента препарата.

Напомним, прививку от COVID-19 может поставить любой житель Прикамья старше 18 лет, если он не болел коронавирусом в последние полгода и не имеет противопоказаний. Записаться можно в регистратуре поликлиники, а также через сайты Госуслуги и k-vrachu.ru.

Работают и мобильные пункты вакцинации, где прививку можно поставить без предварительной записи.