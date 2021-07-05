«Она уже побелела». В Пермском крае мужчина спас тонущую девочку

Александр Носов спас 13-летнюю девочку, которая едва не утонула в пруду.

Жарким днем 25 июня житель села Половодово Соликамского района Александр Носов после работы отправился гулять с собаками и искупнуться в местном пруду. Людей в тот день у водоема собралось много, но чуть поодаль от всех в воде плескались две девочки. Александр хотел было уже идти домой, но что-то его останавливало, он знал, что там, где купаются дети, дно резко становится глубоким.

- Я будто предчувствовал беду, - вспоминает Александр. - Обе девчонки были в воде, одна из них отошла от берега дальше в воду, а там резко глубоко становится, она начала тонуть. Я это сразу понял, когда-то давно видел, как человек тонет. А подружка ее над ней подшучивает, думает, та балуется, но все было всерьез. Девочка уже воды наглоталась, я это вам рассказываю долго, а там все за считанные секунды все произошло.

Александр без раздумий бросился в воду, как был, в одежде. Ему хватило одного нырка, чтобы вытащить девочку. Он довел ее до берега и успокоил.

- Девчонки были в шоке, да я и сам испугался за них, ведь там счет идет на секунды, когда я нырнул она уже воды наглоталось, еще бы чуть-чуть... Страшно представить, - рассказывает спаситель девочки. - Когда я ее вытащил, она уже вся белая была, но в сознании. Сказал им, что, если плавать не умеют, чтобы жилет надевали.

- Поблагодарили вас за спасение?

- У них был страшный испуг, не до этого было, они обнялись и домой тихонько пошли, - говорит Александр Носов. - В такой ситуации любой поступил бы также на моем месте, я плаваю хорошо, у нас на заводе бассейн есть, я там тренируюсь.

- Девочки из знакомой вам семьи?

- Да, им по 13 лет, знаю их родителей, - говорит Александр. - Виделись мы с ними, разговаривали.

О своем поступке Александр не распространялся, пока народная молва не разнесла эту новость по всему Половодово, а вскоре о ней узнал и глава Соликамского городского округа Евгений Самоуков. В ближайшее время Александра Носова наградят благодарственным письмом.