Антон Немкин: Цифровизация должна приносить пользу здесь и сейчас

Проведение журналистских фестивалей и конкурсов в Прикамье стало одной из основных тем заседания правления Пермского краевого отделения Союза журналистов России.

Член совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации РФ, автор проекта «Цифровая долина Прикамья» Антон Немкин поддержал идею Пермского краевого отделения Союза журналистов России организовать и провести конкурс журналистских работ, посвященных цифровизации и ее значению и пользе для жителей края.

- Целью цифровизации является повышение качества жизни людей. Очень важно показывать людям, что «цифра» – не про цифры, а про реальные социально значимые эффекты, - говорит Антон Немкин. - Тогда будет повышаться доверие людей к государственной политике в сфере развития цифровой экономики. Причем эти эффекты должны быть не в среднем по стране и не когда-нибудь в будущем. Мы должны показывать пользу от цифровизации в каждом конкретном населенном пункте. Здесь и сейчас.

По мнению экспертного сообщества, региональные конкурсы очень важны, поскольку они стимулируют интерес журналистов к освещению социально значимых тем. Таким образом повышается информированность граждан и формируется их отношение к различным сферам деятельности, выявляются наиболее острые и актуальные проблемы, требующие решения здесь и сейчас. И большую роль здесь играют районные средства массовой информации, поскольку, в силу наибольшей приближенности к проблемам на местах, они вызывают у жителей Прикамья наибольшее доверие.

Положение о региональном конкурсе на тему цифровизации и даты приема работ будут объявлены уже в ближайшее время. Его победители войдут в состав делегации Пермского края на XXV Форуме современной журналистики «Вся Россия - 2021», который пройдет с 10 по 16 сентября в Сочи.

Проведение журналистских фестивалей и конкурсов в Прикамье стало одной из основных тем заседания правления Пермского краевого отделения Союза журналистов России.