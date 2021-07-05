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Синоптики предупредили, что на этой неделе в Прикамье опять придет жара

- Погода на этой неделе будет иметь нормальный июльский характер - без особых перепадов и рекордов, - говорит руководитель Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Павел Смирнов. - Правда, начало и конец недели будут прохладными, но в четверг и пятницу на улице вновь будет тепло и даже жарко.

Значительных осадков не ожидается, локальные дожди вероятны лишь в пятницу и субботу, но великих потопов, как в минувшие выходные, не будет.

Ночи на вторник и среду обещают быть прохладными для июля - столбик термометр будет держаться в районе 10 градусов. В дневные часы - от 21 до 25 градусов.

При этом обилие солнца продолжит нас радовать, и начнется временное потепление. В четверг днем будет уже от 25 до 28 градусов, в пятницу термометр может достичь и 30-градусной отметки.

Однако ближе к выходным в Прикамье начнет поступать прохладный воздух с северо-западного направления, и в ночь на субботу вероятны кратковременные дожди и грозы. В субботу днем может вновь стать существенно прохладнее - до 20 градусов или чуть выше. После пятничной жары это будет ощутимый перепад погоды, но он не станет затяжным. Уже в воскресенье дневная температура опять начнет повышаться - ожидается от 23 до 25 градусов тепла.