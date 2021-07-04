Коронавирус в Перми, последние новости на 5 июля 2021 года: в Прикамье за сутки COVID-19 заболели более 300 человек

Новые заболевшие коронавирусом обнаружены в 27 территориях региона Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Комсомолка продолжает следить за ситуацией с коронавирусом в Пермском крае. По данным оперштаба за минувшие сутки COVID-19 заболели 302 человека. Из них 118 мужчин и 184 женщины, также среди инфицированных 32 ребенка. 58 человек проходит лечение в больницах, 244 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

- Заболевшим назначено соответствующее лечение. Круг контактировавших лиц определен, - сообщили в оперштабе.

Фото: оперштаб

Новые заболевшие коронавирусом обнаружены в 27 территориях региона. За минувшие сути коронавирусная инфекция обнаружена у 302 жителей Прикамья, проживающих в 27 территориях. Больше всего заболевших в Перми - 174 человека, на втором месте Пермский район - 23 жителя, на третьем - Соликамск, где коронавирус диагностировали у 22 человек.

Всего с начала диагностики и на утро 5 июля в Пермском крае подтверждено 62 429 случаев коронавирусной инфекции.