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Общество4 июля 2021 23:00

Коронавирус в Перми, последние новости на 5 июля 2021 года: в Прикамье за сутки COVID-19 заболели более 300 человек

Мы собрали для вас последние новости о ситуации с коронавирусом в Пермском крае на 5 июля 2021 года
Борис МЕРКУШЕВБорис МЕРКУШЕВ
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Новые заболевшие коронавирусом обнаружены в 27 территориях региона

Новые заболевшие коронавирусом обнаружены в 27 территориях региона

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Комсомолка продолжает следить за ситуацией с коронавирусом в Пермском крае. По данным оперштаба за минувшие сутки COVID-19 заболели 302 человека. Из них 118 мужчин и 184 женщины, также среди инфицированных 32 ребенка. 58 человек проходит лечение в больницах, 244 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

- Заболевшим назначено соответствующее лечение. Круг контактировавших лиц определен, - сообщили в оперштабе.

Фото: оперштаб

Фото: оперштаб

Новые заболевшие коронавирусом обнаружены в 27 территориях региона. За минувшие сути коронавирусная инфекция обнаружена у 302 жителей Прикамья, проживающих в 27 территориях. Больше всего заболевших в Перми - 174 человека, на втором месте Пермский район - 23 жителя, на третьем - Соликамск, где коронавирус диагностировали у 22 человек.

Всего с начала диагностики и на утро 5 июля в Пермском крае подтверждено 62 429 случаев коронавирусной инфекции.

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