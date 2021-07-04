Реки на дорогах, огромные молнии и разрушенные здания: как Пермский край переживает буйство природы

Разгул стихии пермяки сняли на видео. Фото: Мой город Пермь/ВКонтакте

После затяжной жары на Пермский край обрушились грозы с проливными дождями. О надвигающейся непогоде предупреждал инженер ГИС-центра ПГНИУ, кандидат географических наук Андрей Шихов. Еще в начале июля специалист отметил, что в верхних слоях атмосферы дуют сильные ветра и повышена влажность воздуха.

- Складывается благоприятная ситуация для образования чрезвычайно сильных гроз, шквала, крупного града. При этом ливневые грозы могут быть гораздо более интенсивными, чем это было в прошлую пятницу. Хотя и необязательно, что они прицельно ударят именно по Перми, как это было в прошлый раз - отмечал специалист.

И 2 июля прогноз инженера ГИС-центра оправдался. Поздним вечером в Перми началась гроза. Зрелище было поистине впечатляющее - гром гремел раскатисто и гулко, сотрясая воздух до земли, а вспышки молнии были настолько яркими, что на несколько мгновений глубокой ночью становилось светло, как днем. Завораживающие зрелище, одновременно красивое и страшное, пермяки сняли на видео.

Не обошлось и без разрушительных последствий. В социальных сетях появилась информация, что от удара молнии на улице Стахановской загорелся столб, в Кировском районе молния попала в крышу жилого дома, от чего произошел пожар, а на улице Куйбышева из-за грозы рухнула часть здания.

Дом в микрорайоне Налимиха, загоревшийся от удара молнии. Фото: Налимиха Пермь/ВКонтакте

Рухнувшая после ночной грозы часть дома. Фото: Андрей МАТЛИН

А еще через день - 4 июля - в Пермском крае начался сильный ливень. Из-за непогоды оказались затоплены трамвайные пути, на дорогах образовались настоящие реки, а в центре города обрушилась часть стены с ограждением. Буйствами природы пермяки делились в сообществе "Мой город Пермь".

Затопленные трамвайные пути. Фото из соцсетей

Обрушение части стены и ограждения в центре Перми. Фото: Мой город Пермь/ВКонтакте

Что нам ждать от погоды дальше? Будет ли нынешний июль таким же жарким, как в прошлом году?

- Можно почти точно говорить, что июль этого года не будет похож на прошлогодний, - говорит Андрей Шихов. - В прошлом году июль начался с ночных заморозков, а потом была волна серьезной жары, и только в третьей декаде погода вошла «в норму». Нынешний июль может быть более ровным и прохладным – условий для экстремальной жары не предвидится. По прогнозам, третья декада может быть достаточно холодной, днем может быть не теплее +20 градусов, что для конца июля существенно ниже нормы. А в случае обложных дождей в какой-то из дней температура может опуститься и до +15 градусов.

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