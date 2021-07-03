В Перми из-за ночной грозы рухнула стена многоквартирного дома

К развалинам теперь страшно подходить. Фото: Андрей МАТЛИН

Возможно, те, кто проезжал по улице Куйбышева в сторону выезда из города, обращал внимание на необычный дом под номером 125. Он состоит из трех частей, посредине – дворик с деревьями, на который выходят два балкона, на одном из них еще сохранились фигурные оградки. В двухэтажном строении явно угадывается какой-то заграничный стиль.

И действительно, его строили пленные немцы.

Пленные немцы построили дом добротно, даже - слишком. Фото: Андрей МАТЛИН

И вот средняя часть постройки сегодня ночью во время грозы обрушилась. Благо ее не так давно расселили – по стене пошла трещина, и дом признали аварийным. Но в нем еще живут 5 семей – в соседних секциях.

- Мы не знали, что и подумать, когда в три часа ночи буквально за нашей стенкой раздался страшный грохот, который перекрыл раскаты грома, - говорит 44-летний житель дома Юрий. – Жена и несовершеннолетний сынишка не могли уснуть до утра.

К развалинам теперь страшно подходить, того и гляди оголившиеся балки рухнут прямо на тебя.

Рядом с развалившейся секцией дома живут люди. Фото: Андрей МАТЛИН

- Мы написали об этом ЧП на сайт администрации Свердловского района, но к нам никто так и не решился приехать, - рассказал еще один житель дома Дмитрий.

Почему рухнула стена дома? Немцы построили его добротно, даже - чересчур: перекрытия и стропила сделали стальными, пол и лестничные ступени – и те выложили из массивных чугунных решеток. Это и сыграло роковую роль.

- Как только прошло известие, что дом теперь считается аварийным, на него набросились мародеры, - объясняет Игорь. – Они спиливали все, что из металла. Вот конструкция и не выдержала разыгравшейся бури.

С пола в подъезде мародеры похитили чугунные плиты, чтобы сдать их в металлолом. Фото: Андрей МАТЛИН

- Мы обращались в полицию, однажды мародеров даже с поличным задержали – они готовились срезать перекрытия, - рассказывает Дмитрий. – В машине у них полицейские нашли инструменты, ржавые куски металлолома. Но металлоломщиков отпустили. Нам сказали, мол, рано их задержали, они еще не успели у вас ничего украсть.

- К нам в подъезд они залезли через окно и срывали чугунные решетки с пола, - показывает житель дома Альберт. – Пришлось устанавливать решетки, новую крепкую дверь.

Люди объясняют, что на чиновников они в общем-то не обижаются.

В наше время потолок в подъезде решили укрепить не стальными балками, а деревянными подпорками. Фото: Андрей МАТЛИН

- Всем жителям в городской администрации пообещали компенсации из расчета 50 тысяч рублей за квадратный метр, - говорит Игорь. – Большинство жильцов уже купили новое жилье. Но некоторые не успели воспользоваться компенсацией до того, как цены на квартиры выросли. У нас, например, вышла заминка с получением доверенности от старшего сына, который служит сейчас под Калининградом. И теперь у нас не хватает денег: мы ведь обязаны приобрести квартиру не меньшей площади, чем сейчас, поскольку при ее покупке использовали материнский капитал.

Больше всего жильцы злятся на расхитителей металла, которые разбирают дом по частям, да сетуют на органы правопорядка, которые не могут защитить постройку от разграбления.