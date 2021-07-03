Сестра Ирины Банниковой: «Мы пока не можем договориться, чтобы ее похоронили там же, где покоятся другие жертвы «Хромой лошади»

Ирина Банникова почти 12 лет была прикована к постели. Фото: Юлия Лоза

Как уже писала «КП», в Прикамье ушла из жизни жертва «Хромой лошади» Ирина Банникова. После страшного пожара в печально известном пермском ночном клубе она почти 12 лет была прикована к постели.

Прощание с Ириной Банниковой состоится в среду, 7 июля, в Перми на улице Старцева, 61 в большом зале.

- Мы думаем, что попрощаться с ней придут многие, в том числе и те, кто как-либо связан с трагедией в «Хромой лошади», - говорит сестра Ирины Марина. – Сейчас мы занимаемся похоронами, с нами работает агент. Мы бы очень хотели, чтобы Ирину похоронили на Северном кладбище в том же самом квартале, где покоятся другие жертвы «Хромой лошади». Но поскольку кладбище закрыто для новых захоронений, договориться о погребении нам пока не удалось. Даже не знаем, куда нам обращаться с этой проблемой. Очень бы хотелось, чтобы чиновники нас услышали и помогли решить вопрос с похоронами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Ее организм устал страдать». Умерла жертва «Хромой лошади» Ирина Банникова

После страшного пожара в ночном клубе она почти 12 лет была прикована к постели [видео] (подробнее…)