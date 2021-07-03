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Общество3 июля 2021 22:02

Коронавирус в Перми, последние новости на 4 июля 2021 года: в Прикамье за сутки заболел COVID-19 41 ребенок

Мы собрали для вас последние новости о ситуации с коронавирусом в Пермском крае на 4 июля 2021 года
Андрей МАТЛИНАндрей МАТЛИН
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Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

- В Пермском крае выявлили 290 новых случаев заражения COVID-19: 39 человек проходит лечение в больницах, 251 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей, - ссобщили в краевом опрештабе по пандемии коронавируса. - Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 62 127. В числе 290 новых инфицированных 126 пациентов мужского пола, 164 – женского, среди заболевших 41 ребенок. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 47 человек, от 30 до 49 лет – 98 человек, 67 в возрасте 50-64 и 37 человек старше 65 лет. Заболевшим назначено соответствующее лечение. Круг контактировавших лиц определен.

Инфографика: краевой оперштаб.

Инфографика: краевой оперштаб.

О РАЗНОМКоронавирус в Пермском крае 2021: последние новости