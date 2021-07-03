А я и не знала, что у нас отключат горячую воду. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми продолжаются так называемые гидравлические испытания – опрессовки теплосетей при подготовке к зиме. В компании ПАО «Т Плюс» сообщили, в каких домах и насколько отключат горячую воду в Перми в июле 2021. Список получился солидный – более восьми сотен домов в Индустриальном, Кировском, Мотовилихинском, Орджоникидзевском и Свердловском районах города. Смотрим, не попала ли ваша многоэтажка в график отключений горячей воды.

С 5 до 18 июля воду отключат в домах по адресам:

ул. И. Тургенева, 6, 8, 10, 17, 19, 23, 25;

ул. С. Халтурина, 4, 6, 8, 8а, 10, 12, 14, 16;

ул. Металлистов, 5, 8, 9, 15, 18, 21;

ул. В. Лебедева, 8, 9, 9а, 11, 13, 18, 16, 10, 20, 25, 25а, 25б, 26, 28;

ул. К. Циолковского, 4а, 4б, 7а, 9, 11, 14, 15, 17, 19, 23;

ул. КИМ, 2, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 17, 19, 41, 44, 49, 51, 53, 55, 57, 57а, 60, 60б, 63, 64, 69, 77, 75, 78а, 83, 78, 81;

ул. Н. Быстрых, 2, 3, 4, 6, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 14а, 14б, 15, 17;

ул. А. Барбюса, 27, 45, 47, 51, 53, 60;

ул. Инженерная, 3а, 3, 4, 6, 6а, 10, 12, 14, 14а, 17, 17а, 18;

ул. Индустриализации, 3, 4, 6, 12, 13а, 14, 16, 18, 22;

ул. Уральская, 36, 45, 47, 47а, 49, 51, 51а, 53, 53а, 55, 57, 57а, 59, 59а, 61, 61а, 69, 69/1, 74, 75, 76, 76а, 77, 79, 81, 81а, 83, 85, 87, 91;

ул. А. Чехова, 2, 4, 4а, 6, 8, 18, 20, 22, 24, 26;

ул. Морская, 6;

ул. Работницы, 3а;

ул. Хрустальная, 5, 6, 6а, 8, 8а, 10, 10а, 11, 12, 12а, 13, 13а, 15, 17, 28а, 28, 30, 32, 34;

ул. В. Лифанова, 41;

ул. Грачева, 12, 12а, 12б, 12е, 12з, 12д, 12ж, 12и, 12к, 14/1, 14/2, 14/2б, 14/4, 14а, 18, 19, 25;

ул. Ивановская, 13, 13а, 14а, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 32а,

ул. Свободы, 13а, 13, 15, 21, 21а;

ул. Восстания, 8, 10, 11, 11а, 12, 14, 13, 16, 24, 25, 26, 27, 33, 39, 40, 50, 71;

ул. Зенкова, 4, 4а, 6, 8;

ул. Постаногова, 1, 1а, 3, 4, 7, 7а;

ул. Кузнецова, 1, 1а, 3, 7, 31, 33, 34, 35, 37;

ул. Красногвардейская, 2, 4, 5, 7, 7/1, 7/2, 42, 27;

ул. Республиканская, 12.

ул. Алексеевская, 51а;

ул. Лузенина, 12;

ул. Борчаниновская, 28;

ул. Смирнова, 12;

ул. Мостовая, 3а, 6;

ул. 1905 года, 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6а, 8;

ул. Пролетарская, 25, 31;

ул. Висимская, 4а, 10, 11, 15, 17, 19;

ул. Красная Площадь, 4а;

ул. Н. Краснова, 10, 14, 16а, 18;

ул. А. Пушкина, 26, 28, 28а, 42, 44, 44а, 50, 64;

ул. Малая Ямская, 2, 2а, 5а, 9, 9а, 10;

ул. Газеты ""Звезда"", 38б;

ул. Сибирская, 24, 26, 30, 30а, 32, 35а, 35д, 37, 44а, 47, 47а, 49;

ул. 25-го Октября, 37, 38, 38а, 40а, 42, 43, 45, 47;

ул. Революции, 21, 21а, 21б, 21в;

ул. М. Горького, 49, 51, 54, 58, 60, 64, 64/1;

ул. Малышева, 3;

ул. Н. Островского, 49, 51, 53, 55.

С 5 до 19 июля:

ул. Н. Карпинского, 14, 49, 47, 50, 55, 56, 58, 60, 62, 64;

ул. Формовщиков, 3, 5, 7, 38;

ул. Молодёжная, 24;

проспект Декабристов, 2, 6, 10, 12;

ул. Танкистов, 6, 8, 9, 10, 12, 29, 34, 36, 38, 42, 44, 46, 48;

ул. В. Сивкова, 14, 16, 23, 25;

ул. Снайперов, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21;

ул. Мира, 3, 5, 5а, 7, 7а, 9;

ул. Парашютная, 7а,

ул. Бабушкина, 4;

ул. 2-я Пограничная, 11;

ул. Бушмакина, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 94, 96;

ул. Генерала Доватора, 26, 28, 30, 30а, 34, 36, 38, 40, 42, 48.

л. Колвинская, 10, 23;

ул. Можайская, 3, 6, 9, 11, 18, 20, 24;

ул. Молдавская, 4, 6а, 6б, 6в, 8, 10; 10а, 12, 14, 16,18;

ул. Ракитная, 15, 16;

ул. Ольховская, 4, 6, 23, 26, 27, 30, 32, 34, 36, 38;

ул. Ракитная, 15, 16;

ул. Талицкий переулок, 4, 6, 10;

ул. Уссурийская, 13, 15, 17, 19, 19а, 21а, 23, 25, 27, 27а;

ул. Генерала Черняховского, 21, 25, 27, 29, 30, 35, 45, 45а, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 60, 62, 64, 72, 72а, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94;

ул. Щитовая, 5, 7, 9, 11;

ул. Веденеева, 100;

ул. Суперфосфатная, 6, 8, 20;

ул. 4-я Запрудская, 29, 31;

ул. Гарцовская, 46, 50, 52, 54, 58, 66, 68;

ул. Колыбалова; 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 44;

ул. Лядовская, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 124.

С 6 до 14 июля:

ул. Кировоградская, 110, 112;

ул. Магистральная, 88, 89, 94а, 96, 96/2, 96/3, 96/4, 98, 98а, 100, 100а, 100б, 100в, 102, 104, 104а;

ул. Маршала Рыбалко, 97а, 97б, 99в, 105в, 117, 117а, 117/1, 117/2, 119;

ул. Сысольская, 2, 4, 4а, 6, 8, 8а, 9, 10, 10/3, 10/4, 10/5, 10/5, 11, 11а, 11б, 12, 13, 14, 14а, 15/1, 15/2, 15/3, 16, 17;

ул. Ямпольская, 16.

С 7 до 20 июля:

Бульвар Гагарина, 46, 48, 50, 52, 52а, 54, 54а, 54б, 54в, 56, 58, 58а, 58б, 58г, 60, 60а, 60б, 62, 62а, 62а/1, 62а/2, 64, 65, 65а, 66, 66а, 68, 70, 70а, 70б, 71а, 71, 72, 73, 73а, 75, 75а, 77, 77а, 79, 79а, 81/4, 81/1, 81/2, 81/3, 83, 83а, 85, 87, 89а, 91, 93/1, 93/2, 93/3, 93/4, 93/6, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 105а, 107/1, 107/2;

ул. Ушинского, 1, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10;

ул. А. Гайдара, 1, 3, 4, 5, 6/2, 6/1, 8, 8а, 8б, 10а, 12, 12а, 14, 14а, 16, 16/2, 18, 20;

ул. А. Макаренко, 31,

ул. Пушкарская, 55;

ул. Н. Крупской, 61а, 65/1, 65/2, 67, 68, 69/2, 69/1, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 78, 78а, 79а;

ул. П. Лумумбы, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 13, 17, 11, 19, 15;

ул. А. Луначарского, 69/31, 62б, 66, 70/72, 75, 77а;

ул. ул. Газеты ""Звезда"", 27, 30, 31а, 31б;

ул. Екатерининская, 67, 69, 71, 75;

Комсомольский проспект, 29, 31а, 33, 34б, 34а, 36, 40;

ул. В. Куйбышева, 36, 38, 39, 46;

ул. А. Пушкина, 21, 23, 25, 27, 29, 35, 35а, 37, 71, 83, 85;

ул. Чернышевского, 3а, 7, 7а, 9а;

ул. Н. Островского, 109, 111, 111а, 113.

С 8 до 21 июля:

ул. Мира, 11, 28, 30, 39, 45, 45а, 45б;

ул. 9 Мая, 11, 13, 15;

ул. Космонавта Беляева, 8;

ул. Комбайнеров, 39, 39б;

ул. Семченко, 6;

ул. Советская армии, 30;

ул. Мира, 24, 26.

С 10 до 23 июля:

ул. Мира, 70б, 74, 76, 76а, 78, 78а, 80, 80а;

ул. Братьев Игнатовых, 3, 7, 9, 11, 13а, 15, 17, 17а, 19, 21, 21а;

ул. Баумана, 16, 17, 22, 24, 24а, 27, 29, 29а, 31, 33;

шоссе Космонавтов, 137, 141.

С 11 до 24 июля:

ул. Семченко, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 23;

ул. Кавалерийская, 18;

ул. Танкистов, 60, 66, 68, 70, 74, 76, 78;

ул. Советской армии, 33, 33/1, 33/2, 36;

ул. 9 Мая, 27;

ул. Мира, 11в.