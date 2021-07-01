Коронавирус в Перми, последние новости на 2 июля 2021 года: медики объяснили, является ли вакцинация гарантией от заболевания коронавирусом

Прикамские медики в ходе брифинга рассказали, является ли вакцинация гарантией от заболевания коронавирусом. По словам специалистов, вакцина от COVID-19 не является гарантом того, что человек не заболеет. Однако у тех, кто вакцинировался, болезнь протекает гораздо легче

- Мы не отмечаем поражения легких, какие бывают при заболевании без вакцинации. Переболевшие коронавирусом также могут заболеть, причем, заболевание протекает у них очень тяжело, - сказали врачи.

Инфографика: оперштаб

С приходом третьей волны коронавируса число заболевших ежедневно растет. За минувшие сутки в Пермском крае выявлено 276 случаев заражения COVID-19. По информации Роспотребнадзора – 42 человека проходят лечение в больницах, 234 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди заболевших 28 детей. Новые случаи COVID-19 зафиксированы в 19 территориях региона.

Общее число заражений достигло 61 837.