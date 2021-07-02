«Сначала он убил моих маму с папой, а потом – свою жену». Подробности громкого тройного убийства в Пермском крае

Трагедия случилась на берегу Койвы в поселке Бисер. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Дядя стреляет в маму, папу, тетю и меня, приезжайте, помогите, мне очень страшно! - в ужасе кричала в трубку 11-летняя девочка, дозвонившись в полицию.

Оперативники, приехавшие на место, застали жуткую картину: на полянке, залитой кровью, лежали тела троих взрослых, а рядом – билась в истерике раненая девочка.

Хотел вернуть жену

Трагедия случилась на берегу Койвы в поселке Бисер (это Горнозаводский район Пермского края). Местный предприниматель расправился с бывшей женой и ее родственниками, а потом скрылся с места преступления.

Отдыхающие планировали остаться на берегу с ночевкой. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Мы поехали отдыхать: папа, мама, я, - рассказала выжившая девочка. - Еще была Вероника с сыном. Мы купались, купались, а потом приехал дядя Сережа. Он хотел, чтобы Вероника его простила, но она не прощала. И он сказал: «Я сейчас вернусь и всех вас застрелю нафиг!» Потом он приехал и что-то пил в кустах. Наверное, водку. А потом достал ружье и начал стрелять. Сначала застрелил мою маму, потом папу, а уже потом Веронику. И мне тоже досталось.

- Она же совсем еще дите малое, такое пережить! - вздыхают местные жители, которые знали семью, убитую на Койве. - Как жалко ни в чем не повинных людей, да и девочка в один миг сиротой стала.

Начинался этот роковой вечер мирно и спокойно. На берег реки, чтобы отдохнуть и пожарить шашлыки, приехали 44-летняя Людмила вместе со своим мужем Николаем и 11-летней дочкой Светой (имя ребенка изменено по требованиям законодательства. - Ред.). Чуть позже к ним присоединилась младшая сестра Людмилы Вероника с восьмилетним сыном. Туристы поставили палатку, разожгли костер, планировали остаться на природе с ночевкой.

На семейном пикнике все было хорошо, пока на берег не приехал бывший муж Вероники - 57-летний Сергей.

В тройном убийстве обвиняют 57-летнего местного безнесмена. Фото: соцсети.

- Хочу поговорить с Вероникой, - заявил мужчина. Отвел ее в сторону, начал извиняться и уговаривать начать все сначала.

Год назад супруги развелись, о причинах расставания сейчас узнать сложно, Вероники нет в живых, а Сергей – в СИЗО по обвинению в тройном убийстве и покушении на жизнь малолетней девочки. По одной из версий, предприниматель очень хотел воспитывать их общего ребенка сам, а не быть воскресным папой. Он год ходил за бывшей, просил прощения, обещал исправиться и умолял вернуться. А когда получил очередной отказ, схватился за ружье.

И у Вероники, и у Сергея это был второй брак. В поселке говорят, муж-предприниматель просто изводил жену-красавицу, работающую директором местной школы, своей ревностью. Она не вытерпела и ушла, забрав общего сына-второклассника.

Есть и еще одна история, которая гуляет сейчас по поселку. Говорят, в Новый год Сергей уже пытался вернуть жену, угрожая ей оружием, но она его тогда простила и заявление писать не стала. И, как показала жизнь, зря.

- Мы с Вероникой расстались 10 лет назад, - поделился горем Алексей, первый муж убитой женщины. Сейчас он забрал на воспитание не только их общую дочь, но и сына Вероники от второго брака. – Она была доброй и отзывчивой женщиной. На работе – она грамотный руководитель, а дома - совсем другая, домашняя, уютная. Мы вместе учились с ней в одной школе, она – на три года младше и наш класс шефствовал над ее классом. Когда я служил по контракту, пришел в отпуск и вижу – выросла девочка и стала настоящей красавицей. Но Вероника была недоступной, многие парни пытались ухаживать за ней, а она никого к себе не подпускала. Я был настойчив, долго и красиво добивался ее, в итоге мы сыграли шумную свадьбу, а вскоре у нас родилась дочка.

Вероника отказывалась вернуться к мужу-ревнивцу.

Целился, чтобы наверняка

Но вместе супруги прожили только семь лет, а потом развелись. О причинах, почему распался брак, Алексей говорить не стал, но после развода оба они достаточно быстро вступили в новые отношения. Избранником Вероники стал местный бизнесмен Серей. Он занимался розничной торговлей продуктов, пива и табачных изделий. По местным меркам в поселке, где проживают четыре сотни человек и где трудно найти работу, он считался человеком состоятельным.

Сергей также был заядлым охотником. Он владел двумя зарегистрированными охотничьими ружьями - комбинированным карабином «ИЖ-94» с двумя стволами и самозарядным нарезным карабином «ВЕПРЬ - ВПО 123» калибра 7,62, созданным на основе ручного пулемета Калашникова. Его пуля отличается высокой пробивной способностью при охоте на крупного зверя. На оба огнестрельных орудия предприниматель имел официальные разрешения, выданные до 2025 и 2024 года.

Когда разговора на берегу не получилось, и Вероника в очередной раз отказалась возвращаться к бывшему мужу, взбешенный предприниматель съездил домой за оружием, вернулся, выпил и начал палить в людей. Целился в голову, грудь и шею. Людмила, Николай и Вероника скончались на месте: ранения оказались не совместимы с жизнью.

Свету преступник только ранил, девочка получила проникающее сквозное ранение левого локтевого сгиба, но сумела достать телефон и дозвониться в полицию. Самое жуткое, что в палатке в это время находился восьмилетний сын Сергея и Вероники, он проснулся от громких выстрелов и тоже стал невольным свидетелем жутких последствий отцовского беспредела.

Место трагедии на берегу Койвы. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Убийце грозит пожизненно

Когда на место расправы приехали оперативники, убийца скрылся с места происшествия, но прятался всего несколько часов. Утром он пришел в свой частный дом, где его и задержали.

- Возбуждены уголовные дела по статье «Убийство двух и более лиц» и «Покушение на убийство малолетнего», они будут соединены в одно производство, - сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Пермскому краю. - По версии следствия, все случилось на фоне личных неприязненных отношений. Подозреваемому уже предъявлено обвинение, суд арестовал его на два месяца. Расследование взял на контроль руководитель следственного управления.

Обвиняемый уже во всем сознался, он рассказал следователям, как приехал на речку и как совершил жесткую расправу. Ему грозит пожизненное заключение.

На тройные похороны пришел весь поселок

Свету, на глазах которой убили маму, папу и тетю, увезли в больницу. К счастью, рана оказалась неопасной.

- Девочке оказали медицинскую помощь, обработали рану и отпустили домой с родственниками, - рассказали «Комсомольской правде» в пресс-службе краевого Минздрава.

И Светочку и маленького сына Вероники родственники взяли с собой на похороны, чтобы дети смогли проститься со своими родителями. Сейчас с детьми, которым пришлось пережить жуткую потерю, будет работать психолог.

Веронику, Людмилу и Николая похоронили в одной оградке рядом с могилами отца и матери убитых сестер. Народу и машин на кладбище было очень много, люди соболезновали, скорбели и не могли поверить в произошедшее.

- У меня просто слов нет, как обухом по голове ударили, - говорит знакомая убитой семьи. - Людмила - хорошая, добрая, отзывчивая, внимательная женщина. Она много лет работала на железной дороге сначала в Бисере, потом на станции «Европейская». Ее муж Николай тоже на железной дороге работал, потом ушел на пенсию, ему 67 лет было. Дочка Света у них - умница, они ее обожали.

Муж Людмилы - Николай. Его обезумевший ревнивец застрелил вторым. Фото: соцсети.

- Вероника Васильевна в школе ничего не преподавала, только руководила, - говорят коллеги убитой женщины. - Она всегда была жизнерадостной, веселой, ее уважали коллеги, но в последнее время она была какая-то раздражительная. В последний раз мы видели ее 25 июня на вручении выпускникам аттестатов, а через два дня случилась эта жуткая трагедия.

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