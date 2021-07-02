Делаем надежными главные пути

Знаки и указатели предупреждают о приближении к ремонтируемому участку Фото: Михаил БОБРЫШЕВ

В ОБЩИХ ИНТЕРЕСАХ

График работы дорожных строителей на ремонте Западного обхода Перми выстроен необычно. В пятницу после 13 часов, когда световой день, что называется, «в разгаре», они заканчивают работу и выводят технику с проезжей части до субботы. Аналогичный порядок проделывается и каждое воскресенье после 13 часов, а вновь приступают к ремонту уже в понедельник. И такой еженедельный перерыв имеет вполне логичное объяснение.

- Во второй половине дня и в пятницу, и в воскресенье транспортный поток наиболее насыщенный, - поясняет Андрей Пискунов, главный инженер ОАО «Дормострой». - Жители Перми выезжают за город, на дачи, к родственникам, соответственно, в конце выходных возвращаются обратно. В эти промежутки времени даже перекрытие одной полосы приводит к заторам…

Место, где ведется ремонт, на автодороге заметно издалека. Еще до того, как мы увидели асфальтоукладчик и катки, автомобили начали снижать скорость, стремясь успеть за «чтением» частокола из знаков и указателей проезда, временной разметки. Тем самым обеспечивается безопасное движение транспорта на ремонтируемом участке, а также безопасность дорожников, которые выполняют работы без полного перекрытия автодороги. Впрочем, нередко уже на следующий день знаки и указатели могут переместиться дальше или на другую полосу - темпы работ высокие.

Андрей Пискунов контролирует ход работ на ремонте Западного обхода Перми Фото: Михаил БОБРЫШЕВ

Согласно контракту, объем ремонта довольно внушительный. Это 32 км (с 477 по 509 км) подъезда к Перми по федеральной автодороге М-7 «Волга» Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа, четыре полосы движения в обе стороны. Ремонт этого огромного участка включает в себя фрезерование и укладку двух слоев асфальтобетона. Кроме того, будут восстановлены обочины и откосы, система водоотведения, установлены необходимые знаки. По контракту ремонт необходимо завершить до… 1 сентября (!). И это все за один строительный сезон.

- Успеем, - уверенно заявляет Андрей Пискунов. - Здесь важна четкая организация подготовки и ведения работ. Наша структура и мощности таковы, что позволяют быстро выполнять задачи на любом объекте.

Андрей Пискунов Фото: Михаил БОБРЫШЕВ

ОПЫТ И ОБНОВЛЕНИЕ

- Чтобы работать на федеральных автодорогах сегодня, нужны современная техника, хорошее оснащение, - говорит Юрий Зерцалов, генеральный директор ОАО «Дормострой». - Требования к качеству высокие, все показатели строго контролируются. В целом мы вкладываем ежегодно до 200 млн рублей в техническое обновление. Приобрели в этом году два асфальтоукладчика, 12 катков, тягачи, самосвалы. В Пермский филиал в этом году поступил новый асфальтобетонный завод. А главный фактор успешного выполнения задач - это люди. Никакая сверхсовременная техника не даст нужного результата без грамотных специалистов, умеющих и знающих, как ее эффективно применять. У нас они есть. Компания работает с 50-х годов прошлого века, накоплен богатый профессиональный опыт. Сохраняем кадровую преемственность. Наряду с высококлассными работниками у нас трудятся вчерашние выпускники вузов и средних учебных заведений. Компания «Дормострой» давно работает в Костромской и Ивановской областях. Зарекомендовала себя ответственным подрядчиком, выполняющим обязательства качественно и в срок.

Качество асфальтобетона проверяется в собственной лаборатории Фото: Михаил БОБРЫШЕВ

В этом году в Костроме компания занимается восстановлением уличной дорожной сети по контрактам в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на сумму 529 млн рублей. В Ивановской области подразделения компании содержат 2200 км региональных автодорог (около 80 процентов от их общей протяженности). Строится автомобильная дорога Жажлево - Ильинское в Заволжском и Кинешемском районах (левый берег Волги). Впервые компания стала работать в Подмосковье: два участка ремонта на автодороге А-108 (большое московское кольцо).

- В Пермском крае мы открыли филиал с 2016 года, - продолжает Юрий Вениаминович. - Тогда началось обустройство производственной базы в Карагае. А позднее, когда появились большие объемы работ на обходе Перми, база появилась и в краевом центре.

Западный обход Перми - насыщенная транспортом автодорога Фото: Михаил БОБРЫШЕВ

НА КРЕПКОМ ОСНОВАНИИ

- Первым нашим контрактом на автодорогах ФКУ Упрдор «Прикамье» было устройство слоев износа на 475 - 477 км и 439 - 449 км магистрали М-7 «Волга» в 2016 году, - вспоминает Андрей Пискунов. - Затем капитальный ремонт 382 - 386 км на этой же автомагистрали. Вот представьте: слой дорожной одежды включал в себя 62 см щебня и 20 - асфальтобетона. Этот участок до сих пор стоит даже без трещин, выдерживая все нагрузки. А в 2018 году мы пришли на реконструкцию Восточного обхода Перми, которую завершили за два года. Сейчас делаем ремонт Западного обхода, который фактически включает в себя дорогу Пермь - Краснокамск, Южный обход и, собственно, Западный обход.

Асфальтоукладчик автоматически соблюдает все требуемые параметры нанесения покрытия Фото: Михаил БОБРЫШЕВ

Поставки асфальтобетона на объекты обеспечивает завод в Карагае - самый мощный в компании. Интересно, что сами дорожники «Дормостроя» признают, что загружен он сегодня лишь на половину мощности. И при этом в филиал приобретен еще один АБЗ.

- Мы учитываем все факторы, - отмечает Юрий Зерцалов, генеральный директор ОАО «Дормострой». - Здесь и логистика. Плечо доставки на Западный обход Перми достигает 120 км. Мы применяем перегружатель «Шаттл Багги», который позволяет восстанавливать свойства асфальтобетонной смеси до требуемых ГОСТом и обеспечивать бесперебойную работу асфальтоукладчика, но все это в итоге сопряжено с дополнительными затратами. Здесь и перспектива. В прошлом году у нас объем выигранных контрактов по этой зоне достигал 1 млрд рублей, а в этом - уже 1,9 млрд. И это все - только ремонтно-строительные работы на федеральных автодорогах.

Сегодня, кроме Западного обхода Перми, компания «Дормострой» выполняет капитальный ремонт участка автодороги Нытва - Кудымкар 10 - 24 км до Менделеево, а буквально недавно выиграла контракт на капремонт следующего участка 24 - 39 км до Карагая. В прошлом году компания завершила ремонт участков 54 - 65 км и 107 - 126 км. В планах у заказчика ФКУ Упрдор «Прикамье» в ближайщее время выставить на торги контракт на капитальный ремонт 65 - 75 км дороги Нытва - Кудымкар, что позволит полностью привести эту автомагистраль в нормативное состояние.

- Важно, что таким образом эта дорога переводится с третьей технической категории во вторую, - говорит Андрей Пискунов. - Шире становится проезжая часть - с 3,5 до 3,75 метра и, соответственно, расширяется обочина. На спусках и подъемах, у перекрестков появятся дополнительные полосы. Дорожное покрытие делаем трехслойным. Вначале для стабилизации основания применяем холодный ресайклинг - срезанная старая асфальтобетонная смесь дробится и смешивается с водно-цементной суспензией и эмульсией. После ее уплотнения сверху кладутся еще два слоя асфальтобетона. Все это позволяет достигать высокой прочности и долговечности дорожного полотна. Считаю, что заказчик ФКУ Упрдор «Прикамье» делает правильно, закладывая в проектные решения такие требования к качеству - это работа на перспективу. А мы, дорожники, можем гордиться результатами своего труда.

МОЖЕМ БОЛЬШЕ!

Огромный самосвал подъехал к бункеру, из которого в его кузов стал шипящим потоком высыпаться еще дымящийся асфальтобетон. Горячая смесь наполняла равномерно 30-тонник. Правда, судить об этом можно было только с верхней площадки - высокие борта кузова скрывали практически весь процесс его наполнения.

- Максимальная производительность нашего завода 250 тонн в час, но сейчас выпускаем по 120 - 130 тонн, - рассказывает оператор асфальтобетонного завода Антон Рулин. Весь производственный процесс виден на его рабочем столе. Здесь стоят экраны компьютеров, на которые выведены все датчики. Оператору остается лишь следить за соблюдением заданных параметров.

Отсюда управляют процессом производства асфальтобетона Фото: Михаил БОБРЫШЕВ

- Это оптимальный режим подачи машин с асфальтобетоном, - сказал позднее нам Владимир Марков, руководитель работ на участке капитального ремонта автодороги Нытва - Кудымкар. - У нас работает один укладчик. Второй поставить не получится, потому что перекрывать движение полностью мы не можем. Да и ширины дороги не хватит на одновременную их работу. С другой стороны, когда плечо доставки, надо больше машин, но асфальтобетона они будут перевозить то же количество.

Вместе с тем работа АБЗ во многом зависит от погодных условий. Если идет дождь, то укладка асфальтобетона останавливается. К специфике региона можно отнести и необходимость досушивания материала. Заготовленный зимой материал сохраняет долгое время в себе влагу и даже снег. Для высокого качества приготовления асфальтобетона учитывают все, даже, казалось бы, малосущественные детали.

- Чтобы выполнять контракты в срок, нам надо работать с опережением, - сказал в разговоре сопровождавший нас Вячеслав Горюшков, руководитель реализации проектов компании в Пермском крае. На объекте сдачи 2022 года капитальный ремонт 24 - 39 км автодороги Нытва - Кудымкар запланировано выполнить часть работ уже в этом году.

Асфальтобетонный завод в Карагае Фото: Михаил БОБРЫШЕВ

- В ФКУ Упрдор «Прикамье» нам всегда идут навстречу, оперативно и быстро решая все сопутствующие вопросы, - отмечает Юрий Зерцалов, генеральный директор ОАО «Дормострой». - Совместными усилиями мы значительно улучшили качество федеральных дорог региона. Хотелось бы, чтобы и региональные дороги подтягивались к такому качеству. Мы со своей стороны готовы участвовать в работе по улучшению всей дорожной сети региона, имеем богатый опыт по содержанию. Трудимся на будущее - укрепляем материально-техническую базу и стремимся развиваться далее.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Около 120 тыс. тонн асфальтобетона разных модификаций пойдет на ремонт Западного обхода Перми (или 135 кг на один квадратный метр). В целом предстоит нанести покрытие на 436 тыс. квадратных метрах дороги (32 км). В одну сторону ширина проезжей части составляет 9 метров. Если бы это же количество асфальтобетона использовать для ремонта двухполосной автодороги шириной 7 метров, то им можно было бы покрыть более 70 км дорожного полотна.

ЗНАЙ!

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в мае провел в Москве рабочую встречу с первым заместителем министра транспорта РФ Андреем Костюком, в рамках стороны обсудили планы строительства Северного автомобильного обхода Перми. Он станет одним из крупнейших инфраструктурных проектов региона. Северный обход соединит М-7 «Волга» с автодорогой Пермь-Березники и объединит в кольцевой маршрут уже имеющиеся Западный, Южный и Восточный обходы. Проект проходит государственную экспертизу.