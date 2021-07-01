«Костя, помоги!» В Перми на глазах у друзей погиб 16-летний подросток

Накаунен подростка похоронили Фото: Василий Вахрин

Вечером в понедельник, 28 июня, компания подростков пошла искупаться на реку Васильевка в поселке Голованово. Сначала в воду зашли две девочки и поплыли на другой берег, а за ними - мальчишки.

- На середине реки Дима* начал тонуть, - рассказывает одна из девочек, - Он крикнул плывущему неподалеку другу: «Костя, помоги» и тут же ушел под воду. Не знаю, то ли Костя растерялся, то ли не услышал, но спасти Диму не смогли.

Знакомые Дмитрия рассказывают, что он с детства боялся глубины. Они предположили, что доплыв до середины реки и не нащупав ногами дна, он поддался панике и ушел под воду. Друзья и близкие отзываются о Дмитрие только хорошими словами и говорят, что он был добрым и отзывчивым парнем. Накануне парня похоронили, мама погибшего подростка опубликовала пост скорби в соцсетях и поблагодарила всех друзей, кто пришел проводить ее сына в последний путь.

*Имя погибшего подростка изменено.

Понедельник, 28 июня, унес жизнь не только Дмитрия, в этот день на реках Пермского края утонили пять детей. В Орджоникидзевском районе на пляже КамГЭС с разницей в несколько минут утонули подростки 14 и 17 лет. В Гайнском городском округе на реке Лолог утонул 15-летний подросток. И Карагайском муниципальном округе на реке в деревне Ния утонула 7-летняя девочка, ее пыталсь спасти мать, но, к несчастью, тоже погибла.

Памятка от ГУ МВД по Пермскому краю

Для того чтобы уберечь ребенка от беды, родители должны заранее рассказать ему правила поведения на воде:

1. Дети должны купаться только под присмотром родителей.

2. Купаться можно только на обустроенных пляжах, на которых дежурят спасатели.

3. Ни в коем случае нельзя купаться в местах, возле которых размещены щиты с надписью: «Купаться строго запрещено!».

4. Детям нельзя играть и находиться у водоема, если вблизи нет родителей.

5. Детям нельзя купаться при повышенной температуре и недомогании.

6. Малышам нельзя находиться в воде больше 30 минут, а если вода прохладная – 5-7 минут.

7. Нельзя купаться сразу после обильного приема пищи. Необходимо выждать 30-45 минут.

8. Если даже малыш умеет хорошо плавать, ему нельзя купаться в глубоких местах.

9. Нельзя заплывать за буйки, даже в присутствии родителей.

10. Нельзя нырять в незнакомых местах.

11. Нельзя прыгать в воду с неприспособленных для этого возвышений.

12. Категорически запрещается играть на воде игры, во время которых нужно топить других.

13. Нельзя спонтанно нырять и хватать кого-то за ноги в воде – перепуганный человек может случайно нанести травму ныряющему шутнику.

14. В жаркие солнечные дни необходимо купаться в головных уборах.

15. Нельзя купаться в шторм и при большой волне.

16. Нельзя плавать на поврежденных плавсредствах (матрасах, кругах и др.)

17. Нельзя заплывать на плавсредствах за буйки.

18. Нельзя плавать на плавсредствах при сильной волне и в шторм.

19. После купания нужно хорошо вытереться полотенцем и промокнуть уши.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Отец учил ее плавать: подробности трагедии в Пермском крае, где мама утонула вместе с дочкой, пытаясь ее спасти

Семья отдыхала на речке в деревне Ния Карагайского района (Подробнее...)