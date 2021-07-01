«Костя, помоги!» В Перми на глазах у друзей погиб 16-летний подросток

Накаунен подростка похоронили
Фото: Василий Вахрин
Вечером в понедельник, 28 июня, компания подростков пошла искупаться на реку Васильевка в поселке Голованово. Сначала в воду зашли две девочки и поплыли на другой берег, а за ними - мальчишки.
- На середине реки Дима* начал тонуть, - рассказывает одна из девочек, - Он крикнул плывущему неподалеку другу: «Костя, помоги» и тут же ушел под воду. Не знаю, то ли Костя растерялся, то ли не услышал, но спасти Диму не смогли.
Знакомые Дмитрия рассказывают, что он с детства боялся глубины. Они предположили, что доплыв до середины реки и не нащупав ногами дна, он поддался панике и ушел под воду. Друзья и близкие отзываются о Дмитрие только хорошими словами и говорят, что он был добрым и отзывчивым парнем. Накануне парня похоронили, мама погибшего подростка опубликовала пост скорби в соцсетях и поблагодарила всех друзей, кто пришел проводить ее сына в последний путь.
*Имя погибшего подростка изменено.
Понедельник, 28 июня, унес жизнь не только Дмитрия, в этот день на реках Пермского края утонили пять детей. В Орджоникидзевском районе на пляже КамГЭС с разницей в несколько минут утонули подростки 14 и 17 лет. В Гайнском городском округе на реке Лолог утонул 15-летний подросток. И Карагайском муниципальном округе на реке в деревне Ния утонула 7-летняя девочка, ее пыталсь спасти мать, но, к несчастью, тоже погибла.
Памятка от ГУ МВД по Пермскому краю
Для того чтобы уберечь ребенка от беды, родители должны заранее рассказать ему правила поведения на воде:
1. Дети должны купаться только под присмотром родителей.
2. Купаться можно только на обустроенных пляжах, на которых дежурят спасатели.
3. Ни в коем случае нельзя купаться в местах, возле которых размещены щиты с надписью: «Купаться строго запрещено!».
4. Детям нельзя играть и находиться у водоема, если вблизи нет родителей.
5. Детям нельзя купаться при повышенной температуре и недомогании.
6. Малышам нельзя находиться в воде больше 30 минут, а если вода прохладная – 5-7 минут.
7. Нельзя купаться сразу после обильного приема пищи. Необходимо выждать 30-45 минут.
8. Если даже малыш умеет хорошо плавать, ему нельзя купаться в глубоких местах.
9. Нельзя заплывать за буйки, даже в присутствии родителей.
10. Нельзя нырять в незнакомых местах.
11. Нельзя прыгать в воду с неприспособленных для этого возвышений.
12. Категорически запрещается играть на воде игры, во время которых нужно топить других.
13. Нельзя спонтанно нырять и хватать кого-то за ноги в воде – перепуганный человек может случайно нанести травму ныряющему шутнику.
14. В жаркие солнечные дни необходимо купаться в головных уборах.
15. Нельзя купаться в шторм и при большой волне.
16. Нельзя плавать на поврежденных плавсредствах (матрасах, кругах и др.)
17. Нельзя заплывать на плавсредствах за буйки.
18. Нельзя плавать на плавсредствах при сильной волне и в шторм.
19. После купания нужно хорошо вытереться полотенцем и промокнуть уши.
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